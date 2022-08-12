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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Ağustos 2022, Cuma

12 Ağustos burç yorumları

KOÇ: İçinde bulunduğunuz ilişkilerde genellikle stresli kişileri seçebiliyor, sonrasında dikkatli davranmak için ekstra çaba sarf etmek sorunda kalabiliyorsunuz.

BOĞA: Bazı maddi hedefleriniz var ve bunları gerçekleştirmek için zamanı da sezgilerinizi de doğru kullanmanız gerekiyor. İş hususunda başarılısınız.

İKİZLER: İş arkadaşlarınızla ortak çalışmalar yürütmek veya sır kalması gereken şeyler yapmak hususunda cesaretli olabilirsiniz. Aşk hayatınızda ise huzur hakim oluyor.

YENGEÇ: İş yerinizde çok fazla içecekleri şekerli tüketme eğiliminde olabilirsiniz. Böyle durumları fark ettiğinizde topraklanmak ya da yürüyüş iyi gelecektir.

ASLAN: Strese girdiğinizde hemen bir şeyler almaya yönelebiliyor, fazladan masraf ederek maddi konularda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Borçlanmaya dikkat edin.

BAŞAK: Emek verdiğiniz konularda başarılı olmanızın sizi iyi yerlere taşıyacağı bir gerçek ancak zaman faktörü hususunda sabırsız olabiliyorsunuz.

TERAZİ: Bugünlerde tarafsız ve gözlemci konumda kalabilirseniz dostlarınız veya sevdikleriniz arasında oluşacak gerginlikleri bizzat önleyebilirsiniz.

AKREP: Maddiyat, karar alma ya da iletişim konularında aileniz ve sevdikleriniz tarafından desteklendiğinizi görünce kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

YAY: Kariyer yönünden oluşabilecek fırsatların bilincinde hareket ederseniz daha verimli olursunuz. İletişimde kopukluklar sizi rahatsız edebilir, işinizi aksatabilir.

OĞLAK: Bugünlerde arkadaş çevrenizle alakalı olarak radikal kararlar alabilirsiniz. Dostluk ilişkilerinizle ilgili herkesin niyetini görmüş olur, stratejinizi belirleyebilirsiniz.

KOVA: Eğlencenizi ve öğrenmeyi de sürece dahil ederek deneyim kazanmayı hedeflemelisiniz böylelikle gerçek anlamda başarı elde edersiniz.

BALIK: Son günlerde aile ilişkilerinize öncelik vererek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Koşulsuz sevildiğinizi bildiğiniz alanda daha verimli olabiliyorsunuz.

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