11 Ağustos burç yorumları

KOÇ: İş hayatınızda ise maddi manevi yatırımlarınızın size kat be kat geri döneceği günlerdesiniz ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir sürece adım atıyorsunuz

BOĞA: Aşk hayatınızda uzlaşmacı olduğunuz sürece kazanacağınızın bilincinde hareket ederek olayları büyütmeden çözmeyi tercih ediyorsunuz.

İKİZLER: Odağınıza koyduğunuz konuların inancınız ile çözüldüğünü görünce şaşırabilirsiniz. İşleriniz çaba göstermeden yoluna girebilir ve bu durum sizi mutlu edebilir.

YENGEÇ: Elinizi attığınız her işte başarı ve bereket sizinle olacak. Özellikle yeni girişimlere imza atmak isteyen Yay'lar için son derece uygun bir gün.

ASLAN: Yeni bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz ya da yalnız iseniz karşınıza çıkan flört imkanlarına şans verebilirsiniz. Aşkın kapınızı çalacağı günlerdesiniz.

BAŞAK: İlişkiniz yeni yeni oturduğu için ilginiz ilişkiniz üzerinde olabilir ancak denge çok önemli çünkü sonrasında işinizde yapmadıklarınız için pişman olabilirsiniz.

TERAZİ: Enerjinizin yükseldiği bugünlerde insanları yanlış anlayabiliyorsunuz. Sevdikleriniz de bundan nasibini alabilir. Dobra olurken dengeli konuşmakta önemli.

AKREP: Maneviyatınızı yükseltmek isteyeceğiniz bugünlerde bilinmeze olan ilginiz artabilir. Sosyal yaşamınızda kültür ve bilginizle ön plana çıkabilirsiniz.

YAY: Maddi zorluklarınızın üstesinden gelmek için atacağınız her adımın başarılı sonuçlanacağı bugünlerde borçlarınızı bitirmek odaklı çalışmalısınız.

OĞLAK: Değişkenliği kucaklamanız gerekecek bugünlerde. Var olan hedeflerinizden daha iyi ve daha yeni bir hayat tasarlama fırsatı elinize ulaşabilir.

KOVA:Son zamanlarda kariyer planlarınızda başarıya ulaşacağınız gibi aşk konularında da kendinize fırsatlar tanıyacak güzel ortamlar oluşturacaksınız.

BALIK: İlişkinizde incinmemek için fedakar davranıyorsunuz. Enerji dengesizliğine yol açarak hayatınızın diğer alanlarında da bozukluklar meydana getirebilir.