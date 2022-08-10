10 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konularında daha anlayışlı olmayı deneyebilir böylelikle kalbinizden geçeni hayatınıza sevdi dolu yollarla aktararak partnerinizin güvenini de kazanabilirsiniz.



BOĞA

Özellikle bugünlerde çok fazla enerjik ve bilgi dolu olmak isteyeceğiniz için kendinizi sürekli uykusuz bırakmaya çabalayabilirsiniz ancak dengeyi kurun.



İKİZLER

Aile ilişkilerinizde gündeme gelmesi gereken bazı konular canınızı sıkabilir.

Aile mirasları, yadigarları ya da sırları ile yüzleşmeniz gerekebilir.



YENGEÇ

Gelirinizi dengeleyemeyecek isteklerde bulunmanız borçlanmanıza ve darlanmanıza sebep olabilir. Maddi zorluklar bugünlerde gündeminizde.



ASLAN

İçinde bulunduğumuz gezegen ve komplo teorileri hakkında çok bilgi sahibi olarak dostlarınız ve sevdikleriniz ile beyin fırtınası yapmak isteyebilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde partnerinizin sevgisi çok yoğun hissediliyor olacak ve romantizm bugünlerde odak konularınızdan biri haline gelecek.



TERAZİ

İşinizi koruma altına almak için çeşitli denemediğiniz tutumlar denemeye meyillenebilirsiniz.

Güzel gelişmeler olacak ancak düşünmeden hareket etmeyin.



AKREP

İstikrarlı gittiğiniz bazı eğitimlerinizde üstün başarı elde edebilirsiniz. Hobi ya da meslek olsun her açıdan başarılı ve çalışkan olacağınız dönemdesiniz.



YAY

Zamanınızı ve tutumunuzu verimli şekilde kullanmak elinizde olsa da yer yer korumacı olacakken baskıcı olabiliyorsunuz.

Sahiplenmeyin, sahip çıkın.



OĞLAK

Başkaları için çabalamayı bırakarak kendinizin ne istediğine odaklanabilirsiniz.

Zamanınızı çoğunu en verimli şekilde kullanmak için kendinize ayırın.



KOVA

Sezgilerinizin kuvvetlendiği ve maneviyatınızın yükseldiği bugünlerde rüya görüleriniz hayatınız hakkında büyük mesajlar içerebilir.



BALIK

İş konularında da bereketiniz ve veriminiz artacak bu durum iş verenleriniz ve iş arkadaşlarınız arasında da iyi konuma gelmenizi sağlayacak.