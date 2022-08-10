KOÇ
Aşk konularında daha anlayışlı olmayı deneyebilir böylelikle kalbinizden geçeni hayatınıza sevdi dolu yollarla aktararak partnerinizin güvenini de kazanabilirsiniz.
BOĞA
Özellikle bugünlerde çok fazla enerjik ve bilgi dolu olmak isteyeceğiniz için kendinizi sürekli uykusuz bırakmaya çabalayabilirsiniz ancak dengeyi kurun.
İKİZLER
Aile ilişkilerinizde gündeme gelmesi gereken bazı konular canınızı sıkabilir.
Aile mirasları, yadigarları ya da sırları ile yüzleşmeniz gerekebilir.
YENGEÇ
Gelirinizi dengeleyemeyecek isteklerde bulunmanız borçlanmanıza ve darlanmanıza sebep olabilir. Maddi zorluklar bugünlerde gündeminizde.
ASLAN
İçinde bulunduğumuz gezegen ve komplo teorileri hakkında çok bilgi sahibi olarak dostlarınız ve sevdikleriniz ile beyin fırtınası yapmak isteyebilirsiniz.
BAŞAK
Bugünlerde partnerinizin sevgisi çok yoğun hissediliyor olacak ve romantizm bugünlerde odak konularınızdan biri haline gelecek.
TERAZİ
İşinizi koruma altına almak için çeşitli denemediğiniz tutumlar denemeye meyillenebilirsiniz.
Güzel gelişmeler olacak ancak düşünmeden hareket etmeyin.
AKREP
İstikrarlı gittiğiniz bazı eğitimlerinizde üstün başarı elde edebilirsiniz. Hobi ya da meslek olsun her açıdan başarılı ve çalışkan olacağınız dönemdesiniz.
YAY
Zamanınızı ve tutumunuzu verimli şekilde kullanmak elinizde olsa da yer yer korumacı olacakken baskıcı olabiliyorsunuz.
Sahiplenmeyin, sahip çıkın.
OĞLAK
Başkaları için çabalamayı bırakarak kendinizin ne istediğine odaklanabilirsiniz.
Zamanınızı çoğunu en verimli şekilde kullanmak için kendinize ayırın.
KOVA
Sezgilerinizin kuvvetlendiği ve maneviyatınızın yükseldiği bugünlerde rüya görüleriniz hayatınız hakkında büyük mesajlar içerebilir.
BALIK
İş konularında da bereketiniz ve veriminiz artacak bu durum iş verenleriniz ve iş arkadaşlarınız arasında da iyi konuma gelmenizi sağlayacak.
10 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 9 Ağustos günlük burç yorumları 09 Ağustos 2022, Salı KOÇ Mutluluğu hak ettiğiniz gibi hakkını vererek yaşıyorsunuz. Kendi kendinize yeterek küçük şeylerle hatta nedensiz...
- 8 Ağustos günlük burç yorumları 08 Ağustos 2022, Pazartesi KOÇ Son zamanlarda hiç kimseye güvenmez oldunuz. Özellikle aşk konularında bir türlü partnerinize güvenemiyorsunuz....
- 7 Ağustos günlük burç yorumları 07 Ağustos 2022, Pazar KOÇ İlişkinizi sıcak hale getirebilirsiniz ve bu konuda partnerinizden de aktif çabayı gözlemleyebilirsiniz. Bugünlerde...
- 6 Ağustos günlük burç yorumları 06 Ağustos 2022, Cumartesi KOÇ Karşı cinsle aranızdaki etkileşim sizi yapacağınız hatalardan koruyabilir. Sahiplenildiğinizi derinden hissetmek...
- 5 Ağustos günlük burç yorumları 05 Ağustos 2022, Cuma KOÇ: Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz....
- 9 Ağustos günlük burç yorumları
- 8 Ağustos günlük burç yorumları
- 7 Ağustos günlük burç yorumları
- 6 Ağustos günlük burç yorumları
- 5 Ağustos günlük burç yorumları
- 4 Ağustos günlük burç yorumları
- 3 Ağustos günlük burç yorumları
- 2 Ağustos günlük burç yorumları
- 1 Ağustos günlük burç yorumları
- 31 Temmuz günlük burç yorumları