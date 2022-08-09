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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 09 Ağustos 2022, Salı

9 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Mutluluğu hak ettiğiniz gibi hakkını vererek yaşıyorsunuz.
Kendi kendinize yeterek küçük şeylerle hatta nedensiz bile mutlu olmanın keyfini sürebileceksiniz.

BOĞA
Sempati toplayan sözleriniz ile özellikle karşı cinsi kendinize çekebilirsiniz.
Aşk hayatınızda flört ve iletişim odaklı başarı gözüküyor.

İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi biraz dramatize etme meyiliniz olabilir.
Kendinizi ifade ederken cümlelerinizi dikkatli seçmeniz geleceğiniz açısından efektif olacaktır.

YENGEÇ
Sizler bugünlerde çevrenizi genişletmek adıma açılımlar yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşüp sosyalleşebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

ASLAN
Sınırlarınızı iyi bilerek bunu profesyonel hayatınıza yansıtmalısınız çünkü bugünlerde iş arkadaşlarınızın size fazla ve gereksiz gelen samimiyeti sizi rahatsız edebilir.

BAŞAK
Dinlenirken kişisel gelişiminize önem verebileceğiniz bir gündesiniz. Kitap okumak, hobilere yönelmek veya kendinize bakım yapmak için uygun bir gün.

TERAZİ
Son zamanlarda aşk hayatınızda uzlaşmacı olmayabilir fakat tam tersi olarak arkadaşlık ilişkilerinizde çok neşeli ve dinamik olabilirsiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda problemler ortaya çıktığında vereceğiniz tepki ilişkinizin gidişatı açısından çok önemli olacak. Sizin kararınız ve bakış açınız ilişkinize yön verebilir.

YAY
Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak konusunda problem yaşayabilirsiniz.
Birden karar almak yerine etraflıca düşünerek karar alıp başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ederek herkese yardımcı olmak istiyorsunuz.
Yardım, sevgi ruhunuzu beslese de yine de kendinizle de ilgilenmeyi unutmayın.

KOVA
Zamanınızı iyi değerlendirmek için her gününüzü hedeflerinize yönlendiriyorsunuz.
Bu şekilde başarı kaçınılmaz olsa da sabırsızlığınız sizin en büyük düşmanınız olabilir.

BALIK
Aşk hayatınızı düzene oturtmak için olayları bütünsel değerlendirin.
Yapmak istediklerinizi bütünsel çerçevede değerlendirerek ilişkinizde olumlu adım atın.

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