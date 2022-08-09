9 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Mutluluğu hak ettiğiniz gibi hakkını vererek yaşıyorsunuz.

Kendi kendinize yeterek küçük şeylerle hatta nedensiz bile mutlu olmanın keyfini sürebileceksiniz.



BOĞA

Sempati toplayan sözleriniz ile özellikle karşı cinsi kendinize çekebilirsiniz.

Aşk hayatınızda flört ve iletişim odaklı başarı gözüküyor.



İKİZLER

Aşk hayatınızda kendinizi biraz dramatize etme meyiliniz olabilir.

Kendinizi ifade ederken cümlelerinizi dikkatli seçmeniz geleceğiniz açısından efektif olacaktır.



YENGEÇ

Sizler bugünlerde çevrenizi genişletmek adıma açılımlar yapabilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla görüşüp sosyalleşebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.



ASLAN

Sınırlarınızı iyi bilerek bunu profesyonel hayatınıza yansıtmalısınız çünkü bugünlerde iş arkadaşlarınızın size fazla ve gereksiz gelen samimiyeti sizi rahatsız edebilir.



BAŞAK

Dinlenirken kişisel gelişiminize önem verebileceğiniz bir gündesiniz. Kitap okumak, hobilere yönelmek veya kendinize bakım yapmak için uygun bir gün.



TERAZİ

Son zamanlarda aşk hayatınızda uzlaşmacı olmayabilir fakat tam tersi olarak arkadaşlık ilişkilerinizde çok neşeli ve dinamik olabilirsiniz.



AKREP

Aşk hayatınızda problemler ortaya çıktığında vereceğiniz tepki ilişkinizin gidişatı açısından çok önemli olacak. Sizin kararınız ve bakış açınız ilişkinize yön verebilir.



YAY

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak konusunda problem yaşayabilirsiniz.

Birden karar almak yerine etraflıca düşünerek karar alıp başarılı olabilirsiniz.



OĞLAK

Sorumluluklarınızın bilincinde hareket ederek herkese yardımcı olmak istiyorsunuz.

Yardım, sevgi ruhunuzu beslese de yine de kendinizle de ilgilenmeyi unutmayın.



KOVA

Zamanınızı iyi değerlendirmek için her gününüzü hedeflerinize yönlendiriyorsunuz.

Bu şekilde başarı kaçınılmaz olsa da sabırsızlığınız sizin en büyük düşmanınız olabilir.



BALIK

Aşk hayatınızı düzene oturtmak için olayları bütünsel değerlendirin.

Yapmak istediklerinizi bütünsel çerçevede değerlendirerek ilişkinizde olumlu adım atın.