KOÇ
Son zamanlarda hiç kimseye güvenmez oldunuz. Özellikle aşk konularında bir türlü partnerinize güvenemiyorsunuz. O da bu durumun içten içe farkında.
BOĞA
Platonik aşk konularında çekingen ve ürkek davranıyor olabilirsiniz. Biraz girişken olmanız yeterli olacak, sevdiğiniz kişi sohbetinize çekilecektir.
İKİZLER
Her konuda tedirgin davranarak, kendinizle ilgili kararları başkalarına bırakabilirsiniz. Bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmeniz gereken bir gündesiniz.
YENGEÇ
Bir takım verdiğiniz sözleri yerine getirmek hususunda erteleme yapabiliyorsunuz ve bu durum çevrenizde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.
ASLAN
Uzun yolculuklar gündeminize gelebilir.
İçinde bulunduğunuz realiteden uzaklaşmak hayatınıza dışardan bakma fırsatı vererek sizi olgunlaştırabilir.
BAŞAK
Karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirmekte gecikebilirsiniz.
Kararsızlığınız önünüzdeki en büyük engel. Seçeneklerinizi sadeleştirmeniz gerekebilir.
TERAZİ
Dahiyane fikirlerinizi ön plana koyabilirsiniz.
İşlerinizde başarı sağlayacağınız dönemdesiniz. Başkalarının desteklerini de alarak şansınızı arttırabilirsiniz.
AKREP
Üzerinizdeki Yeni Ay- İkizler etkileri sizi eril enerjiye sürükleyebilir.
Dengeyi bulmak ve nerede nasıl davranacağınızı sezgilerinize bırakmak çok önemlidir.
YAY
Özel yaşamınızla ilgili sert ve radikal kararlar alabilirsiniz.
Bu duruma sizleri Merkür'ün dahiyane düşünceleri ve öz gezegeniniz Mars itmekte.
OĞLAK
Yönetici gezegeninizin konumu itibari ile İkizler Yeni Ay'ında.
Düzeltmek istediğiniz ilişkileriniz, küslükleriniz üzerinde yoğunlaşmak için iyi bir dönemdesiniz.
KOVA
Güçlü ve eril iletişimlerde bulunacağınız bir zamandasınız.
Özellikle yeni planlarınızla beraber iş ortamınızda durumunuz oldukça başarılı görünecek.
BALIK
Merkür'ün size verdiği enerji ve güç ile hem aile ortamınızı hem sosyal çevrenizi bir arada güçlü tutabileceksiniz.
Ancak acele karar almamaya çalışın.
8 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 7 Ağustos günlük burç yorumları 07 Ağustos 2022, Pazar KOÇ İlişkinizi sıcak hale getirebilirsiniz ve bu konuda partnerinizden de aktif çabayı gözlemleyebilirsiniz. Bugünlerde...
- 6 Ağustos günlük burç yorumları 06 Ağustos 2022, Cumartesi KOÇ Karşı cinsle aranızdaki etkileşim sizi yapacağınız hatalardan koruyabilir. Sahiplenildiğinizi derinden hissetmek...
- 5 Ağustos günlük burç yorumları 05 Ağustos 2022, Cuma KOÇ: Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz....
- 4 Ağustos günlük burç yorumları 04 Ağustos 2022, Perşembe KOÇ Başkalarından gelen yardımın sizin için ön planda olacağı, destekleneceğiniz bugünlerde siz de başkalarına...
- 3 Ağustos günlük burç yorumları 03 Ağustos 2022, Çarşamba KOÇ İnsanların söylediklerini çok fazla umursama eğiliminizi fark ederek kendinizi durdurmanız için uygun bir...
- 7 Ağustos günlük burç yorumları
- 6 Ağustos günlük burç yorumları
- 5 Ağustos günlük burç yorumları
- 4 Ağustos günlük burç yorumları
- 3 Ağustos günlük burç yorumları
- 2 Ağustos günlük burç yorumları
- 1 Ağustos günlük burç yorumları
- 31 Temmuz günlük burç yorumları
- 30 Temmuz günlük burç yorumları
- 29 Temmuz günlük burç yorumları