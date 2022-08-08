Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 08 Ağustos 2022, Pazartesi

8 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda hiç kimseye güvenmez oldunuz. Özellikle aşk konularında bir türlü partnerinize güvenemiyorsunuz. O da bu durumun içten içe farkında.

BOĞA
Platonik aşk konularında çekingen ve ürkek davranıyor olabilirsiniz. Biraz girişken olmanız yeterli olacak, sevdiğiniz kişi sohbetinize çekilecektir.

İKİZLER
Her konuda tedirgin davranarak, kendinizle ilgili kararları başkalarına bırakabilirsiniz. Bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ
Bir takım verdiğiniz sözleri yerine getirmek hususunda erteleme yapabiliyorsunuz ve bu durum çevrenizde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

ASLAN
Uzun yolculuklar gündeminize gelebilir.
İçinde bulunduğunuz realiteden uzaklaşmak hayatınıza dışardan bakma fırsatı vererek sizi olgunlaştırabilir.

BAŞAK
Karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirmekte gecikebilirsiniz.
Kararsızlığınız önünüzdeki en büyük engel. Seçeneklerinizi sadeleştirmeniz gerekebilir.

TERAZİ
Dahiyane fikirlerinizi ön plana koyabilirsiniz.
İşlerinizde başarı sağlayacağınız dönemdesiniz. Başkalarının desteklerini de alarak şansınızı arttırabilirsiniz.

AKREP
Üzerinizdeki Yeni Ay- İkizler etkileri sizi eril enerjiye sürükleyebilir.
Dengeyi bulmak ve nerede nasıl davranacağınızı sezgilerinize bırakmak çok önemlidir.

YAY
Özel yaşamınızla ilgili sert ve radikal kararlar alabilirsiniz.
Bu duruma sizleri Merkür'ün dahiyane düşünceleri ve öz gezegeniniz Mars itmekte.

OĞLAK
Yönetici gezegeninizin konumu itibari ile İkizler Yeni Ay'ında.
Düzeltmek istediğiniz ilişkileriniz, küslükleriniz üzerinde yoğunlaşmak için iyi bir dönemdesiniz.

KOVA
Güçlü ve eril iletişimlerde bulunacağınız bir zamandasınız.
Özellikle yeni planlarınızla beraber iş ortamınızda durumunuz oldukça başarılı görünecek.

BALIK
Merkür'ün size verdiği enerji ve güç ile hem aile ortamınızı hem sosyal çevrenizi bir arada güçlü tutabileceksiniz.
Ancak acele karar almamaya çalışın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 8 Ağustos günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA