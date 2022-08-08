8 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda hiç kimseye güvenmez oldunuz. Özellikle aşk konularında bir türlü partnerinize güvenemiyorsunuz. O da bu durumun içten içe farkında.



BOĞA

Platonik aşk konularında çekingen ve ürkek davranıyor olabilirsiniz. Biraz girişken olmanız yeterli olacak, sevdiğiniz kişi sohbetinize çekilecektir.



İKİZLER

Her konuda tedirgin davranarak, kendinizle ilgili kararları başkalarına bırakabilirsiniz. Bazı yanlış anlaşılmaları düzeltmeniz gereken bir gündesiniz.



YENGEÇ

Bir takım verdiğiniz sözleri yerine getirmek hususunda erteleme yapabiliyorsunuz ve bu durum çevrenizde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.



ASLAN

Uzun yolculuklar gündeminize gelebilir.

İçinde bulunduğunuz realiteden uzaklaşmak hayatınıza dışardan bakma fırsatı vererek sizi olgunlaştırabilir.



BAŞAK

Karşınıza çıkan yeni fırsatları değerlendirmekte gecikebilirsiniz.

Kararsızlığınız önünüzdeki en büyük engel. Seçeneklerinizi sadeleştirmeniz gerekebilir.



TERAZİ

Dahiyane fikirlerinizi ön plana koyabilirsiniz.

İşlerinizde başarı sağlayacağınız dönemdesiniz. Başkalarının desteklerini de alarak şansınızı arttırabilirsiniz.



AKREP

Üzerinizdeki Yeni Ay- İkizler etkileri sizi eril enerjiye sürükleyebilir.

Dengeyi bulmak ve nerede nasıl davranacağınızı sezgilerinize bırakmak çok önemlidir.



YAY

Özel yaşamınızla ilgili sert ve radikal kararlar alabilirsiniz.

Bu duruma sizleri Merkür'ün dahiyane düşünceleri ve öz gezegeniniz Mars itmekte.



OĞLAK

Yönetici gezegeninizin konumu itibari ile İkizler Yeni Ay'ında.

Düzeltmek istediğiniz ilişkileriniz, küslükleriniz üzerinde yoğunlaşmak için iyi bir dönemdesiniz.



KOVA

Güçlü ve eril iletişimlerde bulunacağınız bir zamandasınız.

Özellikle yeni planlarınızla beraber iş ortamınızda durumunuz oldukça başarılı görünecek.



BALIK

Merkür'ün size verdiği enerji ve güç ile hem aile ortamınızı hem sosyal çevrenizi bir arada güçlü tutabileceksiniz.

Ancak acele karar almamaya çalışın.