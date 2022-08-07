KOÇ
İlişkinizi sıcak hale getirebilirsiniz ve bu konuda partnerinizden de aktif çabayı gözlemleyebilirsiniz.
Bugünlerde istedikleriniz siz çaba göstermeden gelebilir.
BOĞA
Gerçekten yapmayı çok istediğiniz bir görüşme gerçekleşebilir ya da almak istediğiniz bir bilgiyi edinebilirsiniz ancak başarı size cesaret verecek.
İKİZLER
Vitamin takviyelerine sıcak bakmayıp besinlerinizi doğadan almak isteseniz de alacağınız bazı vitamin takviyeleri günü enerjik geçirmenizde fayda sağlayacak.
YENGEÇ
Yalnız Yay'lar ilişki kurmak ve karşı cinsin dikkatini çekmek hususunda başarılı olabilirler.
Bir ilişkiye şans vermek ve açık fikirli olmakta fayda var.
ASLAN
Maddi konularda şansın sizden yana olacağı bugünleri iyi değerlendirirseniz girişimlerinizin neredeyse tamamı başarı ile sonuçlanabilir.
BAŞAK
Aşk hayatınızla alakalı olarak bekar olan Terazi'ler partner adaylarının maddi gücünü de göz önünde bulundurarak tercih yapmak isteyebilirler.
TERAZİ
Eyleme geçmek hususunda bahaneler ürettiğiniz konular bugünlerde gündeminize gelebilir.
Olumlu girişimler sağlayabileceğinizi keşfedeceksiniz.
AKREP
Sosyal çevrenizin genişlediği bir dönemdesiniz.
Kurduğunuz dostluklar sağlam olacak aynı zamanda hem sevildiğinizi hem desteklendiğinizi göreceksiniz.
YAY
Bugün gerçekleşmekte olan yeni Ay size hatalarınızdan ders alarak onları bırakma gücü verecek.
Geçmişi geçmişte bırakmaya niyet etmek için uygun bir gün.
OĞLAK
Burcunuzda gerçekleşmekte olan yeni Ay size hayat enerjisi sağlayabileceği gibi aynı zamanda bugünlerde ihtiyacınız olan şansı da verecek.
KOVA
İkizler yeni Ay'ı kararsızlık mekanizmanızı tetikleyerek sizi biraz rahatsız edecek olsa da aslında çok yönlü düşünme yetisi kazanarak hayırlısını bulabileceksiniz.
BALIK
Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ancak yine de İkizler Yeni Ay'ı size bir çok fırsatlar sunacak ve gerçekten harcadığınız mesailere değdiğini düşüneceksiniz.
7 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
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