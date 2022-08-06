6 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Karşı cinsle aranızdaki etkileşim sizi yapacağınız hatalardan koruyabilir.

Sahiplenildiğinizi derinden hissetmek ise sizi mutlu edebilir ve çok iyi gelebilir.



BOĞA

Bugünlerde hayattan en az beklenti ile çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Aşkın bedeninizde yarattığı etki size sağlık getirecek ve en pozitif hissedeceksiniz.



İKİZLER

Evrak işlerinizin olacağı günlerde olduğunuz için çok dikkatli davranmalısınız.

Evrak odaklı ancak geleceğinizi değiştirecek bir süreçtesiniz.



YENGEÇ

Herhangi bir konuda hamle yapmak yerine olayların artı ve eksilerini zihinsel düzeyde değerlendirmek için uygun bir gün olacak.

İhtimalleri değerlendirin.



ASLAN

Sevginizi gösterdiğinizde sevgi dolu karşılık alabileceğiniz bir gündesiniz ve partneriniz beklemediğiniz kadar sevgi dolu olabilir.

Bu sizi çok mutlu edebilir.



BAŞAK

Bereketinizin artacağı ve duygularınızın kontrolde olacağı bugünlerde zamanınızı en iyi şekilde değerlendirerek her konuda isteklerinizi elde edebilirsiniz.



TERAZİ

Devlet işleri ile alakalı yapmanız gerekenler varsa bu işlerin akışta düzeldiğini göreceksiniz.

Aşk hayatınızda güven verme isteğiniz söz konusu.



AKREP

İş yerinizde tutumunuzu dikkatli seçmeli ve herkesle özel hayatınızı paylaşmaya yönelmemelisiniz.

İnsanlar dedikodunuzu yapmaya çalışabilir.



YAY

Bütün streslerinizin uzaklaştığını görebilir, bazı konularda daha olabilirsiniz.

Olayları nezaketle çözebildiğiniz için üstlerinizin ilgisini toplayabilirsiniz.



OĞLAK

Yönetici gezegeninizle son derece uyumlu olabilirsiniz. Duygusallığınız ön plana çıkarken partnerinizle uyum içerisinde olmaya dikkat etmelisiniz.



KOVA

Hem mesleki, hem ailevi konularda her şeyden çok güven ve sağlamlık arayabilirsiniz.

Kendinizden verdiğiniz kadar karşınızdakinden de bekliyorsunuz.



BALIK

Aldığınız kararların arkasında durabilirseniz ekstrem bir başarı yaşayabilirsiniz.

Zaten sizin kendinizi disipline edebilmek konusunda doğuştan yeteneğiniz var.