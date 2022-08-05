KOÇ: Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz. Duygusal konularda şanslı olacaksınız.
BOĞA: Sevginin sizin için önemli olacağı bugünlerde sevdiklerinizden destek almak sizi epey rahatlatarak ruh durumunuzdaki iniş çıkışları dengeleyebilir.
İKİZLER: Mesleki görüşmeleriniz tavan yapabilir ve yetişme endişesi duyduğunuz konular olabilir. Ancak sıkı bir planlama ile gün sonunda keyfiniz yerine gelecektir.
YENGEÇ: Size destek olacak kişilerle tanışmak size çok daha iyi gelecektir ve maddi konularda da başarılı olacağınız bir gündesiniz. Detayları da göz önünde bulundurun.
ASLAN: Hayatınızı düzene sokmak için çaba gösterebilirsiniz. İnsan ilişkilerinizi iyi tutmalı, önce aile sonra sevdikleriniz ve diğerleri ile de ilişkinizi geliştirebilirsiniz.
BAŞAK: Kararsızlık sizin için gerçekten zorlayıcı olabilir. Mesleki konularda gelişiminizi kısıtlayabilir bu sebepten kendinize ve düşünmeye zaman ayırın.
TERAZİ: Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.
AKREP: Üşengeçliğinizi bir kenara koymalısınız ama bir türlü kendinizi yenemiyorsunuz. İstediğiniz bazı şeylere ulaşmanız için küçük bir adımı disipline etmeniz şart.
YAY: Bugünlerde maddi konularda bereketinizin gözle görülür olması sizi rahatlatacak. Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir.
OĞLAK: Gerçekten sizin için verimli olan sevdiklerinizi seçmeniz şart çünkü içinizde dolmuş taşmış sorunlarınızla alakalı olarak içinizi dökmek isteyebilirsiniz.
KOVA: Zor olsa da gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz.
BALIK: Aşk hayatınızda aşırı verici davranmak uzun vadede sorun oluşturabilir. Kendi alanızı belirleyip sevdiğiniz insanlar olsa bile gerektiğinde hayır demelisiniz.
5 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ: Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz. Duygusal konularda şanslı olacaksınız.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 4 Ağustos günlük burç yorumları 04 Ağustos 2022, Perşembe KOÇ Başkalarından gelen yardımın sizin için ön planda olacağı, destekleneceğiniz bugünlerde siz de başkalarına...
- 3 Ağustos günlük burç yorumları 03 Ağustos 2022, Çarşamba KOÇ İnsanların söylediklerini çok fazla umursama eğiliminizi fark ederek kendinizi durdurmanız için uygun bir...
- 2 Ağustos günlük burç yorumları 02 Ağustos 2022, Salı KOÇ Kaderinizde olduğuna inandığınız duygusal açılımları yapmaktan çekinmeyin, yaptığınız her şeyin altında yatan...
- 1 Ağustos günlük burç yorumları 01 Ağustos 2022, Pazartesi KOÇ İkili ilişkiler de hata yapmak gibi bir eğiliminiz var bu da sizi zaman içerisinde insani ilişkilere karşı...
- 31 Temmuz günlük burç yorumları 31 Temmuz 2022, Pazar KOÇ İş ilişkilerinizde size karşı tutumunu değiştiren kişiler gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca alacak-verecek meselelerinizi...
- 4 Ağustos günlük burç yorumları
- 3 Ağustos günlük burç yorumları
- 2 Ağustos günlük burç yorumları
- 1 Ağustos günlük burç yorumları
- 31 Temmuz günlük burç yorumları
- 30 Temmuz günlük burç yorumları
- 29 Temmuz günlük burç yorumları
- 28 Temmuz günlük burç yorumları
- 27 Temmuz günlük burç yorumları
- 26 Temmuz günlük burç yorumları