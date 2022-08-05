5 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ: Size iyi gelmeyen kişileri hayatınızdan çıkartabilir ve önünüzü ve hedeflerinizi daha emin adımlarla görebilirsiniz. Duygusal konularda şanslı olacaksınız.



BOĞA: Sevginin sizin için önemli olacağı bugünlerde sevdiklerinizden destek almak sizi epey rahatlatarak ruh durumunuzdaki iniş çıkışları dengeleyebilir.



İKİZLER: Mesleki görüşmeleriniz tavan yapabilir ve yetişme endişesi duyduğunuz konular olabilir. Ancak sıkı bir planlama ile gün sonunda keyfiniz yerine gelecektir.



YENGEÇ: Size destek olacak kişilerle tanışmak size çok daha iyi gelecektir ve maddi konularda da başarılı olacağınız bir gündesiniz. Detayları da göz önünde bulundurun.



ASLAN: Hayatınızı düzene sokmak için çaba gösterebilirsiniz. İnsan ilişkilerinizi iyi tutmalı, önce aile sonra sevdikleriniz ve diğerleri ile de ilişkinizi geliştirebilirsiniz.



BAŞAK: Kararsızlık sizin için gerçekten zorlayıcı olabilir. Mesleki konularda gelişiminizi kısıtlayabilir bu sebepten kendinize ve düşünmeye zaman ayırın.



TERAZİ: Kötü bir alışkanlığı bırakmak, kilo vermek ya da almak için göstermeniz gereken çaba minimum düzeye düşüp, evren sizi destekleyebilir.



AKREP: Üşengeçliğinizi bir kenara koymalısınız ama bir türlü kendinizi yenemiyorsunuz. İstediğiniz bazı şeylere ulaşmanız için küçük bir adımı disipline etmeniz şart.



YAY: Bugünlerde maddi konularda bereketinizin gözle görülür olması sizi rahatlatacak. Aşk konularında sinirinizi kontrol edememe meyiliniz olabilir.



OĞLAK: Gerçekten sizin için verimli olan sevdiklerinizi seçmeniz şart çünkü içinizde dolmuş taşmış sorunlarınızla alakalı olarak içinizi dökmek isteyebilirsiniz.



KOVA: Zor olsa da gönüllü olarak eleştirilmeyi isteyebilir böylelikle daha çok gelişerek hedeflerinizi olabilecek en üstün performansta başarabilirsiniz.



BALIK: Aşk hayatınızda aşırı verici davranmak uzun vadede sorun oluşturabilir. Kendi alanızı belirleyip sevdiğiniz insanlar olsa bile gerektiğinde hayır demelisiniz.