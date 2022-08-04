4 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Başkalarından gelen yardımın sizin için ön planda olacağı, destekleneceğiniz bugünlerde siz de başkalarına el uzatarak o akışı dengeye oturtabilirsiniz.



BOĞA

Karşı cinsle görüşmek için adım atacağınız bugünlerde kendinizi net ifade ederek içsel yolculuğunuzu da keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.



İKİZLER

Aşk ilişkilerinizde hatalarınızdan ders çıkartabilirsiniz. Evli Oğlak'lar kendilerini ilişkisiyle alakalı konuları iyileştirmek için çaba gösterirken bulabilir.



YENGEÇ

Aşk konularında önemli adımlar atabilirsiniz.

İlişkilerinizde dengeyi sağlayabilmek için gerçek ve bilinçli bir çaba gösterebileceksiniz.

Bu da iyi hissettirecek.



ASLAN

Bazı konularda derin düşünmeden akışında kalmasına izin vermelisiniz. Kontrol edemeyeceğinizi kabullendiğinizde büyük bir rahatlık gelecektir.



BAŞAK

Aşk hayatınızla alakalı olarak bir süredir tedirgin olduğunuz konular gündeme gelerek aslında o kadar da büyük olmadıklarını size keşfettirebilir.



TERAZİ

Bazı olaylara daha sakin ve akılcı yaklaşabilme yeteneğiniz ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin hayatlarına destek ve katkı sağlayabilirsiniz.



AKREP

Sevdiklerinize destek olurken aslında kendinize de destek oluyorsunuz. Olaylar, sizin de açmaz konularınıza bakış açıları sağlayarak ilham kaynağı olabilirler.



YAY

Gizlide kalan bazı konuların gündeme gelmesi rahatsız edici olsa da her şeyin hayrınıza olduğunu bilmek sizi rahatlatacak ve süreçleri kolaylaştıracak.



OĞLAK

Kusurlarınızı acımasızca eleştirme meyillinizden vazgeçmeli ve her bir özelliğinizi bireyselliğinizin bir parçası olarak sevmeyi ve taktir etmeyi öğrenmelisiniz.



KOVA

Başkalarının etkisi altında kalmaktan rahatsız olan sizler buna çok fazla maruz kalabiliyorsunuz yine de diplomatik halinizi korumanız gerekmekte.



BALIK

Bugünlerde uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını görebileceksiniz. Sonunda dinlenebilirim ve eğlenebilirim diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.