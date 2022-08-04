KOÇ
Başkalarından gelen yardımın sizin için ön planda olacağı, destekleneceğiniz bugünlerde siz de başkalarına el uzatarak o akışı dengeye oturtabilirsiniz.
BOĞA
Karşı cinsle görüşmek için adım atacağınız bugünlerde kendinizi net ifade ederek içsel yolculuğunuzu da keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
İKİZLER
Aşk ilişkilerinizde hatalarınızdan ders çıkartabilirsiniz. Evli Oğlak'lar kendilerini ilişkisiyle alakalı konuları iyileştirmek için çaba gösterirken bulabilir.
YENGEÇ
Aşk konularında önemli adımlar atabilirsiniz.
İlişkilerinizde dengeyi sağlayabilmek için gerçek ve bilinçli bir çaba gösterebileceksiniz.
Bu da iyi hissettirecek.
ASLAN
Bazı konularda derin düşünmeden akışında kalmasına izin vermelisiniz. Kontrol edemeyeceğinizi kabullendiğinizde büyük bir rahatlık gelecektir.
BAŞAK
Aşk hayatınızla alakalı olarak bir süredir tedirgin olduğunuz konular gündeme gelerek aslında o kadar da büyük olmadıklarını size keşfettirebilir.
TERAZİ
Bazı olaylara daha sakin ve akılcı yaklaşabilme yeteneğiniz ile dostlarınızın ve sevdiklerinizin hayatlarına destek ve katkı sağlayabilirsiniz.
AKREP
Sevdiklerinize destek olurken aslında kendinize de destek oluyorsunuz. Olaylar, sizin de açmaz konularınıza bakış açıları sağlayarak ilham kaynağı olabilirler.
YAY
Gizlide kalan bazı konuların gündeme gelmesi rahatsız edici olsa da her şeyin hayrınıza olduğunu bilmek sizi rahatlatacak ve süreçleri kolaylaştıracak.
OĞLAK
Kusurlarınızı acımasızca eleştirme meyillinizden vazgeçmeli ve her bir özelliğinizi bireyselliğinizin bir parçası olarak sevmeyi ve taktir etmeyi öğrenmelisiniz.
KOVA
Başkalarının etkisi altında kalmaktan rahatsız olan sizler buna çok fazla maruz kalabiliyorsunuz yine de diplomatik halinizi korumanız gerekmekte.
BALIK
Bugünlerde uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını görebileceksiniz. Sonunda dinlenebilirim ve eğlenebilirim diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
4 Ağustos günlük burç yorumları
KOÇ
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