30 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Partneriniz veya hoşlandığınız kişinin size karşı beklenmedik bir yaklaşımı olabilir ve verdiğiniz sevgi dolu cevap onu daha da ciddi düşünmeye teşvik edebilir.



BOĞA

Şansın sizden yana olduğu bu günde aşkınızı sevdiğiniz kişiye daha da belli edecek ve cesaret gerektiren açılımları yapabilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz.



İKİZLER

Sizi bilinçlendirecek ve imkan bulabildiğiniz her konuda atılım yapmayı gerçekten isterseniz uzmanlık alanınızda daha da iyi yerlere gelebileceksiniz.



YENGEÇ

Ev, ofis gibi yaşam alanlarınızı düzenlemeyi ön plana koymalısınız.

Huzurlu hissedeceğiniz ufak dekorasyon değişiklikleri yaşam kalitenizi olumlu etkileyecektir.



ASLAN

Ağzınızdan çıkan sözler kişilerle olan ilişkinizi direkt olarak etkileyebilir bu yüzden mümkün olduğunca karşınızdakilerle pozitif bir iletişim kurmalısınız.



BAŞAK

Size destek olan kişilerin kıymetini bildiğinizi göstermelisiniz.

İş ilişkilerinizde ufak streslerin sizi yıldırmasına izin vermeden işinize devam edin.



TERAZİ

Sırlarınızın ortaya çıkmaması hususunda dikkatli olmalısınız.

İletişim yeteneğiniz gelişkin olsa da insanların samimiyetin



AKREP

Aşk hayatınızla ilgili problemleri tamamen düzenlemiş olmanızdan ötürü keyfiniz yerinde olacak. Partnerinizin yoğun sevgisine maruz kalabilirsiniz.



YAY

Üzerinizde haddinden fazla yük oluşmuş olabilir.

Sorumluluklarınızı gözden geçirerek en uygun çalışma-dinlenme programını düzenlemelisiniz.



OĞLAK

En büyük dilekleriniz bile makul düzeyde gerçekleşebilir. Olumlu gelişmelerin üst üste yaşanacağı bu süreçte kalbiniz ile iletişiminizi en üst düzeyde tutmalısınız.



KOVA

Bugünlerde mesleki ve hobi anlamında çalıştığınız her konuda beklediğinizin üstünde bir başarı elde edeceksiniz ve keyfiniz yerine gelecek.



BALIK

Bir konuda ne istediğinizi bilmek o konunun önünü daha da açacaktır bu yüzden mümkün olduğunca pozitif ve inanarak tutum sergilemeye çalışın.