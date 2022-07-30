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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 30 Temmuz 2022, Cumartesi

30 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Partneriniz veya hoşlandığınız kişinin size karşı beklenmedik bir yaklaşımı olabilir ve verdiğiniz sevgi dolu cevap onu daha da ciddi düşünmeye teşvik edebilir.

BOĞA
Şansın sizden yana olduğu bu günde aşkınızı sevdiğiniz kişiye daha da belli edecek ve cesaret gerektiren açılımları yapabilirsiniz ve başarılı olabilirsiniz.

İKİZLER
Sizi bilinçlendirecek ve imkan bulabildiğiniz her konuda atılım yapmayı gerçekten isterseniz uzmanlık alanınızda daha da iyi yerlere gelebileceksiniz.

YENGEÇ
Ev, ofis gibi yaşam alanlarınızı düzenlemeyi ön plana koymalısınız.
Huzurlu hissedeceğiniz ufak dekorasyon değişiklikleri yaşam kalitenizi olumlu etkileyecektir.

ASLAN
Ağzınızdan çıkan sözler kişilerle olan ilişkinizi direkt olarak etkileyebilir bu yüzden mümkün olduğunca karşınızdakilerle pozitif bir iletişim kurmalısınız.

BAŞAK
Size destek olan kişilerin kıymetini bildiğinizi göstermelisiniz.
İş ilişkilerinizde ufak streslerin sizi yıldırmasına izin vermeden işinize devam edin.

TERAZİ
Sırlarınızın ortaya çıkmaması hususunda dikkatli olmalısınız.
İletişim yeteneğiniz gelişkin olsa da insanların samimiyetin

AKREP
Aşk hayatınızla ilgili problemleri tamamen düzenlemiş olmanızdan ötürü keyfiniz yerinde olacak. Partnerinizin yoğun sevgisine maruz kalabilirsiniz.

YAY
Üzerinizde haddinden fazla yük oluşmuş olabilir.
Sorumluluklarınızı gözden geçirerek en uygun çalışma-dinlenme programını düzenlemelisiniz.

OĞLAK
En büyük dilekleriniz bile makul düzeyde gerçekleşebilir. Olumlu gelişmelerin üst üste yaşanacağı bu süreçte kalbiniz ile iletişiminizi en üst düzeyde tutmalısınız.

KOVA
Bugünlerde mesleki ve hobi anlamında çalıştığınız her konuda beklediğinizin üstünde bir başarı elde edeceksiniz ve keyfiniz yerine gelecek.

BALIK
Bir konuda ne istediğinizi bilmek o konunun önünü daha da açacaktır bu yüzden mümkün olduğunca pozitif ve inanarak tutum sergilemeye çalışın.

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