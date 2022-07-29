29 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde iletişimin sizin için çok önemli olduğu bir sürece giriyorsunuz.

Ağzınızdan çıkan her kelime realitenizi ya da insanlarla iletişiminizi etkileyebilir.



BOĞA

Dostluk ilişkilerinizin de artacağı bugünler, evlilik, nişan ya da herhangi bir kutlama ve radikal karar almak için oldukça uygun olacak.



İKİZLER

Sahiplenici yönünüz ortaya çıkacak. Aşk hayatınızda ise sevgi ve saygının hakim olduğunu hissedince kendinizi işinizde de verimli hissedeceksiniz.



YENGEÇ

Yeniliği hayatınıza almak hususunda tereddüt ettiğiniz konular olsa da eğer akışta kalır ve eskiyi gönderip yeniyi alırsanız her şey daha kolay ve hayırlı olacaktır.



ASLAN

Organizasyon başarılarınız sayesinde arkadaşlarınızla etkinlikler yapabilirsiniz ve çok mutlu bir gün geçirebilirsiniz. İçinizi dökmek de size iyi gelecek.



BAŞAK

Bazı konularda sıkılabilirsiniz.

Çözümlerin kırılgan ruh hali içerisinde gelmeyeceğini bilmelisiniz. Ruh halinizi güzelleştirebilirseniz hızlı çözümler gelecektir.



TERAZİ

Aşk hayatınızdaki olumsuz süreci önlemek için dikkatli olmalısınız. Partnerinize karşı bazen farkında olmadan umursamıyormuş imajı çizebiliyorsunuz.



AKREP

Birkaç gündür üstünüze geldiğine inandığınız konularda verimli bir sonuç yakalamak için bakış açınızı değiştirme cesaretini göstermeniz gerekmekte.



YAY

Bugünlerde iletişim ve zeka özellikleriniz ön plana çıkabilir. Özellikle tatlı dilinizi işinize aktardığınız taktirde çok başarılı olacaksınız.



OĞLAK

Bugünlerde bilgileriniz ve tecrübelerinizle gerek kendiniz için doğru kararları alabilecek gerekse sevdiklerinize yardım edebileceksiniz.



KOVA

Kariyeriniz adına ciddi adımlar atıyorsunuz.

Maddeciliğinize dikkat etmelisiniz, alışverişin ucunu kaçırmak ay sonunda problem yaşamanıza sebep olabilir.



BALIK

Hayat önünüze karar almanız gereken konular koyabilir. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız bugünlerde tek eksiğiniz hızlı gelişecek olan dikkat dağınıklığı olabilir.