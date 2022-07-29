Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 29 Temmuz 2022, Cuma

29 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde iletişimin sizin için çok önemli olduğu bir sürece giriyorsunuz.
Ağzınızdan çıkan her kelime realitenizi ya da insanlarla iletişiminizi etkileyebilir.

BOĞA
Dostluk ilişkilerinizin de artacağı bugünler, evlilik, nişan ya da herhangi bir kutlama ve radikal karar almak için oldukça uygun olacak.

İKİZLER
Sahiplenici yönünüz ortaya çıkacak. Aşk hayatınızda ise sevgi ve saygının hakim olduğunu hissedince kendinizi işinizde de verimli hissedeceksiniz.

YENGEÇ
Yeniliği hayatınıza almak hususunda tereddüt ettiğiniz konular olsa da eğer akışta kalır ve eskiyi gönderip yeniyi alırsanız her şey daha kolay ve hayırlı olacaktır.

ASLAN
Organizasyon başarılarınız sayesinde arkadaşlarınızla etkinlikler yapabilirsiniz ve çok mutlu bir gün geçirebilirsiniz. İçinizi dökmek de size iyi gelecek.

BAŞAK
Bazı konularda sıkılabilirsiniz.
Çözümlerin kırılgan ruh hali içerisinde gelmeyeceğini bilmelisiniz. Ruh halinizi güzelleştirebilirseniz hızlı çözümler gelecektir.

TERAZİ
Aşk hayatınızdaki olumsuz süreci önlemek için dikkatli olmalısınız. Partnerinize karşı bazen farkında olmadan umursamıyormuş imajı çizebiliyorsunuz.

AKREP
Birkaç gündür üstünüze geldiğine inandığınız konularda verimli bir sonuç yakalamak için bakış açınızı değiştirme cesaretini göstermeniz gerekmekte.

YAY
Bugünlerde iletişim ve zeka özellikleriniz ön plana çıkabilir. Özellikle tatlı dilinizi işinize aktardığınız taktirde çok başarılı olacaksınız.

OĞLAK
Bugünlerde bilgileriniz ve tecrübelerinizle gerek kendiniz için doğru kararları alabilecek gerekse sevdiklerinize yardım edebileceksiniz.

KOVA
Kariyeriniz adına ciddi adımlar atıyorsunuz.
Maddeciliğinize dikkat etmelisiniz, alışverişin ucunu kaçırmak ay sonunda problem yaşamanıza sebep olabilir.

BALIK
Hayat önünüze karar almanız gereken konular koyabilir. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız bugünlerde tek eksiğiniz hızlı gelişecek olan dikkat dağınıklığı olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 29 Temmuz günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA