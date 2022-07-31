31 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

İş ilişkilerinizde size karşı tutumunu değiştiren kişiler gözlemleyebilirsiniz.

Ayrıca alacak-verecek meselelerinizi düzenlemek için net tavırlar sergilemelisiniz.



BOĞA

Alacağınız kararlar bitirme ya da başlamaya yönelik olabilir. Gerçekten gönlünüzden geçeni önemseyerek hareket ettiğiniz taktirde problemsiz hallolacak.



İKİZLER

Eğlenmek için kendinize zaman da ayıracağınız bir sürece giriyorsunuz.

Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinizin isteğini karşılamanız onu mutlu edecek.



YENGEÇ

Sıcakların gelmesi ile beraber hayattan keyif alma isteğiniz ön plana çıkacak.

Sosyal ve daha pozitif olacaksınız, bu da pozitif enerjinizi arttıracak.



ASLAN

Şansınızı dikkatli seçimlerle daha da iyi hale getirebilirsiniz.

Bugünlerde işlerle alakalı yeni ve önemli açılımlar olabilir. Dikkatlice seçim yapmakta fayda var.



BAŞAK

Evlilik, nişan gibi girişimler için uygun bir gün. Arkadaşlarınıza da destek olmanızla beraber gün sonunda yorgun fakat mutlu olabilirsiniz.



TERAZİ

Kendinizi ifade edeceğim derken uç noktalarda sinirlenebilir, olayları olduğundan daha dramatize edebilir ya da büyütebilirsiniz, dikkatli olmalısınız.



AKREP

Hayatınızı düzenlemek açısından gerekli bileşenlere sahip olduğunuzun farkına varacaksınız.

Özellikle farkındalık odaklı bir gün olacak sizin için.



YAY

Yaşamınız da iş ya da hobinizi işe çevirme odaklı olacak. Almak istediğiniz radikal kararlara cesaret etmek için uygun bir gün ancak iyi bir planlama ile.



OĞLAK

Kalbinizi ve sezgilerinizi işinize de aktardığınızda işinizde başarılı olacak o moralle partnerinize de faydalı tutum sergileyip mutluluğu yakalayabileceksiniz.



KOVA

Güzelliğinizle ön plana çıkarak karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.

Bekar Aslan'lar karşı cinsin markajına girerek şaşırabilir ve özgüveniniz oldukça artabilir.



BALIK

Bugünlerde çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerekmekte.

Sözlerinizi başka yerlere çekerek sizin sayenizde prim yapmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz.