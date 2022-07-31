KOÇ
İş ilişkilerinizde size karşı tutumunu değiştiren kişiler gözlemleyebilirsiniz.
Ayrıca alacak-verecek meselelerinizi düzenlemek için net tavırlar sergilemelisiniz.
BOĞA
Alacağınız kararlar bitirme ya da başlamaya yönelik olabilir. Gerçekten gönlünüzden geçeni önemseyerek hareket ettiğiniz taktirde problemsiz hallolacak.
İKİZLER
Eğlenmek için kendinize zaman da ayıracağınız bir sürece giriyorsunuz.
Aşk hayatınızla alakalı olarak partnerinizin isteğini karşılamanız onu mutlu edecek.
YENGEÇ
Sıcakların gelmesi ile beraber hayattan keyif alma isteğiniz ön plana çıkacak.
Sosyal ve daha pozitif olacaksınız, bu da pozitif enerjinizi arttıracak.
ASLAN
Şansınızı dikkatli seçimlerle daha da iyi hale getirebilirsiniz.
Bugünlerde işlerle alakalı yeni ve önemli açılımlar olabilir. Dikkatlice seçim yapmakta fayda var.
BAŞAK
Evlilik, nişan gibi girişimler için uygun bir gün. Arkadaşlarınıza da destek olmanızla beraber gün sonunda yorgun fakat mutlu olabilirsiniz.
TERAZİ
Kendinizi ifade edeceğim derken uç noktalarda sinirlenebilir, olayları olduğundan daha dramatize edebilir ya da büyütebilirsiniz, dikkatli olmalısınız.
AKREP
Hayatınızı düzenlemek açısından gerekli bileşenlere sahip olduğunuzun farkına varacaksınız.
Özellikle farkındalık odaklı bir gün olacak sizin için.
YAY
Yaşamınız da iş ya da hobinizi işe çevirme odaklı olacak. Almak istediğiniz radikal kararlara cesaret etmek için uygun bir gün ancak iyi bir planlama ile.
OĞLAK
Kalbinizi ve sezgilerinizi işinize de aktardığınızda işinizde başarılı olacak o moralle partnerinize de faydalı tutum sergileyip mutluluğu yakalayabileceksiniz.
KOVA
Güzelliğinizle ön plana çıkarak karşı cinsin ilgisini çekebilirsiniz.
Bekar Aslan'lar karşı cinsin markajına girerek şaşırabilir ve özgüveniniz oldukça artabilir.
BALIK
Bugünlerde çevrenizdeki kişilere dikkat etmeniz gerekmekte.
Sözlerinizi başka yerlere çekerek sizin sayenizde prim yapmak isteyen insanlarla karşılaşabilirsiniz.
31 Temmuz günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 30 Temmuz günlük burç yorumları 30 Temmuz 2022, Cumartesi KOÇ Partneriniz veya hoşlandığınız kişinin size karşı beklenmedik bir yaklaşımı olabilir ve verdiğiniz sevgi dolu...
- 29 Temmuz günlük burç yorumları 29 Temmuz 2022, Cuma KOÇ Bugünlerde iletişimin sizin için çok önemli olduğu bir sürece giriyorsunuz. Ağzınızdan çıkan her kelime realitenizi...
- 28 Temmuz günlük burç yorumları 28 Temmuz 2022, Perşembe KOÇ Aile içi ve iş yerinde sizin dışınızda oluşabilecek çatışmalara dikkat etmelisiniz. Nötr kalmalı objektif...
- 27 Temmuz günlük burç yorumları 27 Temmuz 2022, Çarşamba KOÇ Aşk konusu sizin için güncel ve ön planda olacak. Evli Balık'lar aile ilişkilerini yapılandırmaya gitmeyi...
- 26 Temmuz günlük burç yorumları 26 Temmuz 2022, Salı KOÇ Sosyalliğiniz ve insan ilişkileriniz sayesinde bugünlerde dostlarınızın dertlerine derman olabilir ve sadece...
- 30 Temmuz günlük burç yorumları
- 29 Temmuz günlük burç yorumları
- 28 Temmuz günlük burç yorumları
- 27 Temmuz günlük burç yorumları
- 26 Temmuz günlük burç yorumları
- 25 Temmuz günlük burç yorumları
- 24 Temmuz günlük burç yorumları
- 23 Temmuz günlük burç yorumları
- 22 Temmuz burç yorumları
- 21 Temmuz günlük burç yorumları