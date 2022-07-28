28 Temmuz günlük burç yorumları
Aile içi ve iş yerinde sizin dışınızda oluşabilecek çatışmalara dikkat etmelisiniz.
Nötr kalmalı objektif olmalı ve mümkünse adaleti ön plana koymalısınız.
BOĞA
İstediğiniz şeyleri elde ettiğiniz ve kendinizi dinlenmeye aldığınız bir dönemdesiniz. Meseleniz dinlenmek ve sevdiklerinizle vakit geçirmek olmalıdır.
İKİZLER
Aile ilişkilerinizdeki problemlerin temel sebebleri sizin konularda esnek bakış açısı geliştirememiş olmanız olabilir, kabuğunuzu bırakmalısınız.
YENGEÇ
Bazı konularda maddi veya iş hususunda başarılar elde edebilirsiniz.
Bugünlerde size gelen bazı kariyer veya iş teklifleri çok cazip ve hayırlı olabilir.
ASLAN
Sevdikleriniz için planlarınız olabilir.
Her ne kadar onların iyiliğini isteseniz de istemedikleri şeyleri yapmaya zorlamamanız gerekiyor, bu çok ince bir çizgidir.
BAŞAK
İçsel dünyanızda kendinizle baş başa kalmayı tercih edebilirsiniz. Son bir senedir yaşadıklarınızdan ötürü inzivaya ihtiyaç duyabilirsiniz, ki bu normaldir.
TERAZİ
Bugünlerde duygusal yönünüz ön planda olabilir.
Aşk hayatınıza yönelmek isteyebilir ve partnerinizle hoş zaman geçirebilirsiniz.
AKREP
Bazı noktalarda iddalaşmaktan vazgeçin.
Detaylar gözlemleyebilirsiniz ve zaman içerisinde bu sizin doğrularınıza ters düşebilir, açık görüşlü olmalısınız.
YAY
Dünyanızdaki güzelliklerin kendiliğinden oluştuğunu görmek hayattan keyif almanıza vesile olacak.
Kalbinizin sesini dinlediğinizde pozitif sonuçlar elde edebilirsiniz.
OĞLAK
Sizinle çalışan kadınlara karşı sempati ile yaklaştığınız taktirde sempatik cevaplar alacaksınız. Başarı iletişiminizin seviyesinden geçmekte.
KOVA
Kendinizle bütün ve mutlu olduğunuz bir sürece gireceksiniz.
Kendinizi iyi analiz edecek yapabilirliklerinizin sizi tatmin hissettirdiğini göreceksiniz.
BALIK
Çok çalışmanız gerektiğini kendinize kodlamanızdan ötürü bir miktar zorlanabilirsiniz.
Başarının etkin çalışmaktan geçtiğini gördükçe verimli olduğunuzu göreceksiniz.
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