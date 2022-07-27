KOÇ
Aşk konusu sizin için güncel ve ön planda olacak. Evli Balık'lar aile ilişkilerini yapılandırmaya gitmeyi hedefleyebilirler ve bu konuda çok başarılı olabilirler.
BOĞA
İş yerinizde veya eğitim hayatınızda üstlerinizin açığını bulmaya çalıştığınız düşünülebilir, kendinizi ifade etmekte zorluk yaşayabilirsiniz.
İKİZLER
Duygusal iniş, çıkışlara uyum sağlamak için çok çaba sarf edebilir partnerinizle yakınlığınızı pekiştirmek için beklemediğiniz çabalar gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Bireysellikten ziyade sosyalleşmek size iyi gelebilir. Aşk ilişkilerinde ise pozitif ve sevgi dolu bir hava hakim olacak, tazelenmeyi hissedeceksiniz.
ASLAN
Kariyer bağlamındaki hedefleriniz için ter dökmeniz gerekse de çok ciddi çabalar harcamadan elde edebileceksiniz. Kişiselliğiniz ön planda olacak.
BAŞAK
Dostlarınızla ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Dedikodu ve laf karışıklıklarına dikkat etmeli ve olayları titiz analiz etmelisiniz.
TERAZİ
Güneş'in burcunuza geçmesinin etkisi ile daha dinamik ve hızlı düşünebilirsiniz ancak önümüzdeki günlerde tercihle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz.
AKREP
Aşk hayatınızın odağınızda devam ettiği bir süreçtesiniz. Partnerinizi mutlu etmek için çabalasanız da onun da sizin için çabalamasına müsaade etmelisiniz.
YAY
Kendinizi anlamak için nereden geldiğinizi anlamak yolunda önemli adımlar atabilirsiniz ayrıca yeni başlayan ilişkileriniz gelecek vaat ediyor.
OĞLAK
Başkalarının etkisi altında kalarak verdiğiniz kararları gözlemlemelisiniz.
Sıkılganlık yaşayarak geçirebileceğiniz bu süreçte yeni hobiler edinebilirsiniz.
KOVA
Hayatınızda iniş çıkışlar yapabilir, hayatın güzelliklerini keşfedebilirsiniz.
Güzellikler gibi negatif gibi görünen ancak öğretici olaylar da gerçekleşebilir.
BALIK
Diplomasiyi elden bırakmamalı herkesle bir miktar mesafeli kalmalısınız. Yakın arkadaşlarınız dahi olsa iş ortamında mesafeli kalmalı ve işinize odaklanmalısınız.
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