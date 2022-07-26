26 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Sosyalliğiniz ve insan ilişkileriniz sayesinde bugünlerde dostlarınızın dertlerine derman olabilir ve sadece yardım etmenin verdiği mutluluğu yaşayabilirsiniz.



BOĞA

İsteklerinizi gerçekleştirirken çevrenizden yardım alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus başkalarının fikirleri ile çatışmaktan kaçınmak olacak.



İKİZLER

Bazı konularda şansınızdan yardım alacaksınız. Az çaba ile çok şey başarabilecek zihinsel faliyetiniz söz konusu şansınızdan ve zihninizden yardım alın.



YENGEÇ

Keyfinizi arttıracak gelişmeler aşk hayatınızdan gelecek. Aşk sizi keyiflendirken sizin aşka verdiğiniz önemin derecesini bir kez daha keşfetme fırsatınız olacak.



ASLAN

Niyetlerinize doğru güçlü bir adım atacaksınız.

Bu açıdan bakıldığında evet hareket almanız önemli bir o kadar da sürece güvenmeniz önemli olacak.



BAŞAK

Aksiliklerin size hizmetlerini fark ederseniz ruhunuz büyüyecektir. İş yerinde muhattap almanız gereken insanlar size diplomasi ve sabırı öğretiyorlar.



TERAZİ

Bugünlerde partnerinizin size karşı duyduğu hisler keyfinizi yerine getirebilir.

Sizin uyumlu tepkilerinize gelen tepkiler gününüzü neşelendirecek.



AKREP

Aile ilişkilerinizde ve aşk hayatınızda kendi kararınızı verdiğinizden ve pişman olmayacağınız şekilde hareket ettiğinizden emin olmanız gerekmekte.



YAY

Onların isteklerine karşı verdiğiniz tepkilerin çoğu zaman size nasıl davrandıkları ile doğru orantıda olduğunu görünce bireyselliğiniz ön plana çıkacaktır.



OĞLAK

Aşk hayatınızda partnerinizin geleceğe yönelik planlar yaptığını ve hayaller kurduğunu keşfederek kendinizi güvende hissedebilirsiniz.



KOVA

Aşk hayatınızda hareketlenmeler yaşanabilir.

Çoğunlukla olumlu ve verimli yönde gelişecek durumlar yaşanır iken hayatınız rutin düzeninden çıkabilir.



BALIK

İş bağlantılarınızı sağlam kurduğunuz için kendinizle gurur duyabilirsiniz. Attığınız her verimli adım yarın işinize yarayacak güçlü bir durum haline gelebilir.