KOÇ
Eski sevgilisini unutamayan Balık'lar eterik bağ koparma ritüellerine yönelmeli ve geleceklerine umutla bakarak an'da kalmalılar.
BOĞA
Aşk hayatınızda hatalı olduğunuz konuları kabul etmemekte ısrarcısınız. İlişkinizin hasar görmemesi açısından onu anlamaya çalışmanızda büyük fayda var.
İKİZLER
Zamanı iyi değerlendirmek için yapacağınız planlamalar öğlen saatlerinde işinizin hayli azalmasına sebep olarak kişisel konularınıza yönelmenize vesile olabilir.
YENGEÇ
Zamanınızı verdiğiniz konularda olumlu dönüşler almanız sizi keylendirebilir. Aşk hayatınızda şanslı olduğunuz ve mutlu hissettirdiğiniz bir gün olabilir.
ASLAN
İş ve sosyal yaşamınıza ait grup çalışması gerektiren konularda kendinize uygun kişiler ile harekete geçebilecek olmanız keyfinizi arttıracak.
BAŞAK
Uysallığın en çok yakıştığı burçlardan biri olarak çevrenizin sevgisini de üzerinizde toplamanız hoşunuza gidiyor olacak.
TERAZİ
Satışla alakalı mesleği olanlar, beklediklerinin üstünde başarılarına şaşırabilirler. Bugünler şanslı günleriniz olduğu için niyetlerinize odaklanmalısınız.
AKREP
İş stresinizin arttığı bir gün olacak. Gün sonunda sizi mutlu eden gelişmeler üst üste yaşanarak kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak.
YAY
Hayat enerjinizin retro ile dengelendiği bu sürere fazla enerjinizin çekilmesi sizde yorgunluk yaratabilir ancak geçici bir dengelenme süreci.
OĞLAK
Yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve sergilemeye meyilli olduğunuz bir gün olabilir. Kendinizi keşfetmek için içe dönmeli ve farkındalığınızı arttırmalısınız.
KOVA
Kendi gücünüzün farkına varmak açısından bugün önemli adımlar atabilir, kişisel gelişiminizi ön planda tutmak için zaman harcayabilirsiniz.
BALIK
Başka insanlardan medet umduğunuz konularda kendiniz başarı yakalayabileceğinizi keşfedip, yapabilirliklerinizi gördüğünüzde önünüzde önemli bir kapı açılacak.