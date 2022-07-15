15 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Eski sevgilisini unutamayan Balık'lar eterik bağ koparma ritüellerine yönelmeli ve geleceklerine umutla bakarak an'da kalmalılar.

BOĞA

Aşk hayatınızda hatalı olduğunuz konuları kabul etmemekte ısrarcısınız. İlişkinizin hasar görmemesi açısından onu anlamaya çalışmanızda büyük fayda var.

İKİZLER

Zamanı iyi değerlendirmek için yapacağınız planlamalar öğlen saatlerinde işinizin hayli azalmasına sebep olarak kişisel konularınıza yönelmenize vesile olabilir.

YENGEÇ

Zamanınızı verdiğiniz konularda olumlu dönüşler almanız sizi keylendirebilir. Aşk hayatınızda şanslı olduğunuz ve mutlu hissettirdiğiniz bir gün olabilir.

ASLAN

İş ve sosyal yaşamınıza ait grup çalışması gerektiren konularda kendinize uygun kişiler ile harekete geçebilecek olmanız keyfinizi arttıracak.

BAŞAK

Uysallığın en çok yakıştığı burçlardan biri olarak çevrenizin sevgisini de üzerinizde toplamanız hoşunuza gidiyor olacak.

TERAZİ

Satışla alakalı mesleği olanlar, beklediklerinin üstünde başarılarına şaşırabilirler. Bugünler şanslı günleriniz olduğu için niyetlerinize odaklanmalısınız.

AKREP

İş stresinizin arttığı bir gün olacak. Gün sonunda sizi mutlu eden gelişmeler üst üste yaşanarak kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacak.

YAY

Hayat enerjinizin retro ile dengelendiği bu sürere fazla enerjinizin çekilmesi sizde yorgunluk yaratabilir ancak geçici bir dengelenme süreci.

OĞLAK

Yeteneklerinizi keşfettiğiniz ve sergilemeye meyilli olduğunuz bir gün olabilir. Kendinizi keşfetmek için içe dönmeli ve farkındalığınızı arttırmalısınız.

KOVA

Kendi gücünüzün farkına varmak açısından bugün önemli adımlar atabilir, kişisel gelişiminizi ön planda tutmak için zaman harcayabilirsiniz.

BALIK

Başka insanlardan medet umduğunuz konularda kendiniz başarı yakalayabileceğinizi keşfedip, yapabilirliklerinizi gördüğünüzde önünüzde önemli bir kapı açılacak.