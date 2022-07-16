KOÇ
Bazı konularda şansız hissedebilirsiniz bu da moralinizi bozabilir. Halbuki bütün olay tutumunuzda gizli. Siz zihninizde zor ve kolay etiketi koyuyorsunuz.
BOĞA
Yaşadığınız olaylar karmaşık görünebilir. Yalnız kalmak ve geleceğinizi düşünerek tasarlamak için uygun bir gün. Dikkat ve sevgi enerjisinde kalın.
İKİZLER
İşinizi iyi yapmanız rakip firmalardan teklifler almanıza sebep olabilir. Özel hayatınız hususunda da ikilemler yaşayacak olsanız da kolaylıkla çözümleyebileceksiniz.
YENGEÇ
Hava elementi etkisi ile bugünlerde ateş etkiniz karışabilir ve özünüze dönebilirsiniz. Gezmek isteyeceğiniz bugünler sosyalleşmeniz için de oldukça uygun.
ASLAN
Arkadaşlarınızla oluşturacağınız mini topluluk etkinlikleri bugün size iyi gelebilir. Sizi anlayan kişilerle etkileşim içerisinde olmak ruhunuzu besleyen bir hale bürünebilir.
BAŞAK
Takım arkadaşlarınızın atak olmaması sıkılmanıza neden olabilir. Toplulukla ilerleyecek işlerde kendinizi ifade edemediğiniz için bir miktar gerginlik yaşayabilirsiniz.
TERAZİ
Son zamanlarda sizinle birlikte çalışan kişilerin sizden beklentileri doğrultusunda hareket etmeden önce olayı mantık süzgecinden geçirebilirsiniz.
AKREP
Başlattığınız ve bitiremediğiniz yakın zamanlı işlerinizi tekrar yoluna koyabilirsiniz. Herkesle fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bir gün olabilir.
YAY
Sezgisel arayışlarınızın sürdüğü bir güne girebilirsiniz. Bazı konularda tam bitti derken aslında bitmediğini ve umut ışığı olduğunu görerek ümitlenebilirsiniz.
OĞLAK
Çevrenizde tutumunuzu değiştirmeniz gereken bazı konuları fark edecek ve zorlama yolundan vazgeçeceksiniz. Yeni tavrınız herkese ışık olacak.
KOVA
Takıntı yaptığınız konuların sizi zorladığı bir gün olabilir. Bir önceki geceden rüyalarınızın etkisi altında kalabilir gün içerisinde isteksiz bir tutum çizebilirsiniz.
BALIK
Partnerinizle aranızdaki tartışmaların sıklaşması sizi biraz tedirgin ediyor olsa da problemler ciddiye dönmeden halletmeyi başarabileceksiniz.