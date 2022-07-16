16 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bazı konularda şansız hissedebilirsiniz bu da moralinizi bozabilir. Halbuki bütün olay tutumunuzda gizli. Siz zihninizde zor ve kolay etiketi koyuyorsunuz.

BOĞA

Yaşadığınız olaylar karmaşık görünebilir. Yalnız kalmak ve geleceğinizi düşünerek tasarlamak için uygun bir gün. Dikkat ve sevgi enerjisinde kalın.

İKİZLER

İşinizi iyi yapmanız rakip firmalardan teklifler almanıza sebep olabilir. Özel hayatınız hususunda da ikilemler yaşayacak olsanız da kolaylıkla çözümleyebileceksiniz.

YENGEÇ

Hava elementi etkisi ile bugünlerde ateş etkiniz karışabilir ve özünüze dönebilirsiniz. Gezmek isteyeceğiniz bugünler sosyalleşmeniz için de oldukça uygun.

ASLAN

Arkadaşlarınızla oluşturacağınız mini topluluk etkinlikleri bugün size iyi gelebilir. Sizi anlayan kişilerle etkileşim içerisinde olmak ruhunuzu besleyen bir hale bürünebilir.

BAŞAK

Takım arkadaşlarınızın atak olmaması sıkılmanıza neden olabilir. Toplulukla ilerleyecek işlerde kendinizi ifade edemediğiniz için bir miktar gerginlik yaşayabilirsiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda sizinle birlikte çalışan kişilerin sizden beklentileri doğrultusunda hareket etmeden önce olayı mantık süzgecinden geçirebilirsiniz.

AKREP

Başlattığınız ve bitiremediğiniz yakın zamanlı işlerinizi tekrar yoluna koyabilirsiniz. Herkesle fikir alışverişinde bulunabileceğiniz bir gün olabilir.

YAY

Sezgisel arayışlarınızın sürdüğü bir güne girebilirsiniz. Bazı konularda tam bitti derken aslında bitmediğini ve umut ışığı olduğunu görerek ümitlenebilirsiniz.

OĞLAK

Çevrenizde tutumunuzu değiştirmeniz gereken bazı konuları fark edecek ve zorlama yolundan vazgeçeceksiniz. Yeni tavrınız herkese ışık olacak.

KOVA

Takıntı yaptığınız konuların sizi zorladığı bir gün olabilir. Bir önceki geceden rüyalarınızın etkisi altında kalabilir gün içerisinde isteksiz bir tutum çizebilirsiniz.

BALIK

Partnerinizle aranızdaki tartışmaların sıklaşması sizi biraz tedirgin ediyor olsa da problemler ciddiye dönmeden halletmeyi başarabileceksiniz.