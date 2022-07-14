14 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Doğada yürüyüşler yapmak, yalnız kalmak ve bundan sonra ne olmasını istediğinize karar vermek için uygun bir gün olabilir, enerjiniz yerine gelebilir.



BOĞA

Başarı bugünlerde odaklandığınız konu olsa da dinlenmeyi de unutmamalısınız.

Bazı konularda fazla derin düşünmek enerjinizi düşürebilir.



İKİZLER

Kendinize düşünmek için zaman yaratmak isteyebilirsiniz.

İşinizde kritik noktalara gelebilir, bazı konuları fazlaca sorgularken kendinizi bulabilirsiniz.



YENGEÇ

Bazı konularda tutumunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz ancak kendinizi yenilemekten çekinede bilirsiniz.

Karar vermeniz gereken bir gün olacak.



ASLAN

Bazı konularda kendinizi tam ifade edemediğinizi hissedebilirsiniz.

İçinize sinmeyen konularda tekrar açılım yapmak bugün genel konunuz olabilir.



BAŞAK

Partnerinizin karmaşık soruları sizi şaşırtabilir. İş konularında girişimci olmak ve plan yapmak için uygun bir gün olacak. Aile iletişimine önemi arttırmalısınız.



TERAZİ

Bazı konular sizin netleştirmenizle alakalı olacak, iyi düşünüp doğru karar vermelisiniz.

Dikkatinizi verdiğiniz konularda başarı elde etmeniz, kariyer yolunu açacak.



AKREP

Hayallerinize tam ve tüm bir niyetle eğildiğiniz sürece gerçekleştirecek zeka ve iradeye sahip olduğunuzu biliyorsunuz, başaracaksınız.



YAY

İş hayatınızda aranan kişi olacaksınız ancak uzun vadede bu sizi biraz bunaltabilir.

Sosyal hayatınızda ne istediğinizi bildiğiniz için önünüz açık olacak.



OĞLAK

Suskun kaldığınız konularla alakalı olarak bir patlama yaşayabilirsiniz.

Mutsuz hissettiğiniz konularla ilgili açılımlar yapabilirsiniz. Ani karar almamalı, etraflıca düşünmelisiniz.



KOVA

Bazı konularda kendinizi geliştirmek için ekstra çaba harcayabilirsiniz.

Duygu durumunuzu değiştirmek için göstereceğiniz çabalar sonuç verebilir.



BALIK

Fazla eleştirel tavrınızdan uzak durursanız daha da mutlu olabilirsiniz. İşinizde ise küçük detayları görmek sizi rakiplerinizden daha ön plana çıkartabilir.