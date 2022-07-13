13 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde mesleki ve maddi konularda bereketiniz artabilir.

Aşk hayatınızda partnerinizi verimli dinlediğiniz taktirde problemleri çözeceğiniz bir gün olabilir.



BOĞA

İkili ilişkilerle alakalı bir fırsat yakalayabileceğiniz bir gündesiniz.

İlgisini karşı tarafa açmak isteyen Kova'lar bugün ihtiyaç duydukları ortam ya da şansı yakalayabilir.



İKİZLER

Aşk hayatınızla alakalı olarak isteklerde bulunabilirsiniz.

Partnerinizle beraber yapabileceğiniz etkinlikler sizi birbirinize biraz daha yakınlaştırabilir.



YENGEÇ

Partnerinizden alacağınız haberlerle keyiflenebilir, ilişkiye kendinizden de ödünler katabilirsiniz.

Para yönetimini başarılı gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz.



ASLAN

Kendinizi ifade etmek ve tartışmak için enerji bulamayabilirsiniz.

İçe yönelmenin sizde kişisel farkındalıklar yaratacağı keyifli ve sakin bir gün olabilir.



BAŞAK

Aşk hayatınızda bazı konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gün olabilir. Problemler olsa da sizden kaynaklanmadığını bilerek vicdanınızı rahatlatabilirsiniz.



TERAZİ

Çevrenizdekilerin susmak bilmediği ve kendinizi ifade edemediğiniz bir gün olacak. Bir yandan da yalnız kalmadığınız için şükür ettiğiniz bir gün olabilir.



AKREP

Burcunuzda seyretmeye devam eden Güneş sizlere ekstra enerji dağıttığı için düşüncelerinizle telepati yapmanız çok olası, olumsuz düşüncelerden kaçının.



YAY

Partneri ile arasında problemler olan Koç'lar ilişkide ilk adımı atmak durumunda olan kişiler olabilirler. Kendinizi bu bağlamda rahat hissedebileceksiniz.



OĞLAK

Özellikle sağlıklı beslenme ya da irade gerektiren başka işlerinize başlamak için uygun bir gün olacak.

Neşeniz ve enerjiniz yüksek hissedebilirsiniz.



KOVA

Aşk hayatınızla ilgili kararları alırken düşünmelisiniz. Bugünlerde fevri karar verme meyiliniz olduğu için düşünmeniz gerektiğini kendinize hatırlatın.



BALIK

Planlı olmaktan ziyade anın güzelliklerini karşılarsanız daha mutlu hissedebilirsiniz. Kalbinizden geçenlerden ziyade mutluluğunuza odaklanmanız sizi iyi hissettirebilir.