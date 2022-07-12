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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Temmuz 2022, Salı

12 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Sorumluluklarınızı bilirken bir yandan eğlenceye de zaman ayırabileceğiniz, pratik zekanızı ön planda tuttuğunuz bir gün olacak.

BOĞA
Aşk hayatınızı geri plana atabilir, kariyer konularını gündeminize katabilirsiniz. bu yüzden partneriniz kendini yalnızlaşmış hissedebilir.

İKİZLER
İkna kabiliyetinizi kariyerinizde kullanacağınız günlere giriyorsunuz.
Kendinizi fazla zorlamamanız gerekebilir. İş görüşmeleri için uygun günlerdesiniz.

YENGEÇ
Romantik kıpırtıların hayatınıza akacağı bir gün olabilir. Havaların etkisi ile eve girmek istemeyebilir, çeşitli maceralara koşarak adeta bir çocuk gibi eğlendirebilirsiniz.

ASLAN
Hayatınızı daha sakin ve olaylardan uzak geçirmeye niyet edebilirsiniz ancak fazla olan sosyal çevreniz, problemli çalışma arkadaşlarınız sizi bırakmayabilir.

BAŞAK
Bugünlerde sosyal yaşantınızla alakalı olarak açılımlar yapabilir, girişimci ruhunuz ile etrafınızdaki kişileri kendinize hayran bırakabilirsiniz.

TERAZİ
Özellikle ilişkiler hususunda kararsız kaldığınız noktaları aydınlatarak, cesaretsiz kaldığınız yerlerde cesarete bürünerek tekamülünüzü gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP
Her zaman maddi değil manevi hesap kitapları da toparlamak ve geçmişle bağınızı kesip ana gelmek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz.

YAY
Aşk hayatınızda tutarlı bir ilerleyiş olması sizi rutin korkusuna büründürebilir.
Ancak hayattan ne istediğinizde net olursanız hayat istediklerinizi size sunabilir.

OĞLAK
Duygusal davranmak mesleğinizde bazı başarısızlıklar yaşamanıza sebep olabilir. İş yaşamınızda mantığınız her zaman yanınızda olsun böylece başka destekleri de alabileceksiniz.

KOVA
İlişkide olsanız bile sevginin çok uzağında başka niyetler içerisinde olduğunuzu, bunun da anı kaçırmanıza vesile olduğunu fark ederek bilinçle hareket edebilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde aşk hayatınızda dengede bir tutum sergilemeye karar verebilir, tercihlerinizi bilinçli yapmak adına daha düşünceli olabilirsiniz.

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