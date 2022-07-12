12 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Sorumluluklarınızı bilirken bir yandan eğlenceye de zaman ayırabileceğiniz, pratik zekanızı ön planda tuttuğunuz bir gün olacak.



BOĞA

Aşk hayatınızı geri plana atabilir, kariyer konularını gündeminize katabilirsiniz. bu yüzden partneriniz kendini yalnızlaşmış hissedebilir.



İKİZLER

İkna kabiliyetinizi kariyerinizde kullanacağınız günlere giriyorsunuz.

Kendinizi fazla zorlamamanız gerekebilir. İş görüşmeleri için uygun günlerdesiniz.



YENGEÇ

Romantik kıpırtıların hayatınıza akacağı bir gün olabilir. Havaların etkisi ile eve girmek istemeyebilir, çeşitli maceralara koşarak adeta bir çocuk gibi eğlendirebilirsiniz.



ASLAN

Hayatınızı daha sakin ve olaylardan uzak geçirmeye niyet edebilirsiniz ancak fazla olan sosyal çevreniz, problemli çalışma arkadaşlarınız sizi bırakmayabilir.



BAŞAK

Bugünlerde sosyal yaşantınızla alakalı olarak açılımlar yapabilir, girişimci ruhunuz ile etrafınızdaki kişileri kendinize hayran bırakabilirsiniz.



TERAZİ

Özellikle ilişkiler hususunda kararsız kaldığınız noktaları aydınlatarak, cesaretsiz kaldığınız yerlerde cesarete bürünerek tekamülünüzü gerçekleştirebilirsiniz.



AKREP

Her zaman maddi değil manevi hesap kitapları da toparlamak ve geçmişle bağınızı kesip ana gelmek için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz.



YAY

Aşk hayatınızda tutarlı bir ilerleyiş olması sizi rutin korkusuna büründürebilir.

Ancak hayattan ne istediğinizde net olursanız hayat istediklerinizi size sunabilir.



OĞLAK

Duygusal davranmak mesleğinizde bazı başarısızlıklar yaşamanıza sebep olabilir. İş yaşamınızda mantığınız her zaman yanınızda olsun böylece başka destekleri de alabileceksiniz.



KOVA

İlişkide olsanız bile sevginin çok uzağında başka niyetler içerisinde olduğunuzu, bunun da anı kaçırmanıza vesile olduğunu fark ederek bilinçle hareket edebilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde aşk hayatınızda dengede bir tutum sergilemeye karar verebilir, tercihlerinizi bilinçli yapmak adına daha düşünceli olabilirsiniz.