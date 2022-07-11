KOÇ
İfadelerinizin net olduğu bir güne girebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı şeylerin kıymetini bilerek hareket ettiğinizde ilişkinizi daha hızlı şifalandırabilirsiniz.
BOĞA
Verdiğiniz sözleri tutmadığınızı fark edemiyorsunuz.
Yeni farkındalıklar için düşünmeniz gereken bir gün içerisinde olabilirsiniz.
İKİZLER
Fazla değişimi sevmeyen sizler bugünlerde beklenmedik düşüncelere kapılabilir, sorumluluklarınızı unutarak eğlenmeye ve boş vermişliğe yönelebilirsiniz.
YENGEÇ
Düşüncelerinizi ifade ederken cümlelerinizi dikkatli seçmeli, fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda ilerleme kat ettiğinizi görebilir.
ASLAN
Zamanınızı etkin kullandığınız bir güne giriyorsunuz. İşinizde sözleşmeler gündeme gelebilir ancak düşünme zamanı bulmakta zorlandığınız için çekimser kalabilirsiniz.
BAŞAK
İletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir gündesiniz. İş konularında bu size şans getirirken özel hayatta bencil ve fazla konuşkan hissi yaratabilir.
TERAZİ
Bugünlerde değişken isteklerinizle başa çıkmak kendiniz için bile zor olabilir. Hayatı olduğu gibi yaşamak ve kendinizi kısıtlamamak tam size göre.
AKREP
Garanticiliğe yöneldiğiniz yönlerinizi fark edebilirsiniz. Bilinçli gelişmeyen bazı durumlar bile sonucunda sizin için iyi bir gelecek tasarlayacak olaylara dönüşmekte olacak.
YAY
Büyük olmayan küçük ama mutlu edici ve iyilik doğurucu sonuçları olacak niyetleriniz için uygun bir gün. İfadelerinizi dikkatli seçmekte fayda var.
OĞLAK
Sezgisel olarak takip ettiğiniz bazı duygularınızı dışa vurabilirsiniz.
Yazmak için çok uygun bir günde olacaksınız.
Size farklı gelen tüm hislerinizi kelimelere dökmelisiniz.
KOVA
Hayatınızda farklılık yaratmak için küçük şeylerden başlamanız gerektiğini fark ettiniz. Her gün gelişiminize bir tuğla ekiyor ve bu şekilde ilerliyorsunuz.
BALIK
Arkadaş çevrenizde oluşabilecek olası dedikodu ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.
Hayatınızda laf kalabalığı olacak bir güne girebilirsiniz.
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KOÇ
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