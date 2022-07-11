11 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

İfadelerinizin net olduğu bir güne girebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı şeylerin kıymetini bilerek hareket ettiğinizde ilişkinizi daha hızlı şifalandırabilirsiniz.



BOĞA

Verdiğiniz sözleri tutmadığınızı fark edemiyorsunuz.

Yeni farkındalıklar için düşünmeniz gereken bir gün içerisinde olabilirsiniz.



İKİZLER

Fazla değişimi sevmeyen sizler bugünlerde beklenmedik düşüncelere kapılabilir, sorumluluklarınızı unutarak eğlenmeye ve boş vermişliğe yönelebilirsiniz.



YENGEÇ

Düşüncelerinizi ifade ederken cümlelerinizi dikkatli seçmeli, fevri çıkışlardan kaçınmalısınız. Aşk hayatınızda ilerleme kat ettiğinizi görebilir.



ASLAN

Zamanınızı etkin kullandığınız bir güne giriyorsunuz. İşinizde sözleşmeler gündeme gelebilir ancak düşünme zamanı bulmakta zorlandığınız için çekimser kalabilirsiniz.



BAŞAK

İletişim yeteneklerinizin güçlendiği bir gündesiniz. İş konularında bu size şans getirirken özel hayatta bencil ve fazla konuşkan hissi yaratabilir.



TERAZİ

Bugünlerde değişken isteklerinizle başa çıkmak kendiniz için bile zor olabilir. Hayatı olduğu gibi yaşamak ve kendinizi kısıtlamamak tam size göre.



AKREP

Garanticiliğe yöneldiğiniz yönlerinizi fark edebilirsiniz. Bilinçli gelişmeyen bazı durumlar bile sonucunda sizin için iyi bir gelecek tasarlayacak olaylara dönüşmekte olacak.



YAY

Büyük olmayan küçük ama mutlu edici ve iyilik doğurucu sonuçları olacak niyetleriniz için uygun bir gün. İfadelerinizi dikkatli seçmekte fayda var.



OĞLAK

Sezgisel olarak takip ettiğiniz bazı duygularınızı dışa vurabilirsiniz.

Yazmak için çok uygun bir günde olacaksınız.

Size farklı gelen tüm hislerinizi kelimelere dökmelisiniz.



KOVA

Hayatınızda farklılık yaratmak için küçük şeylerden başlamanız gerektiğini fark ettiniz. Her gün gelişiminize bir tuğla ekiyor ve bu şekilde ilerliyorsunuz.



BALIK

Arkadaş çevrenizde oluşabilecek olası dedikodu ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

Hayatınızda laf kalabalığı olacak bir güne girebilirsiniz.



