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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 10 Temmuz 2022, Pazar

10 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Keyfinizi yerine getirecek haberler gününüzü aydınlatabilir aşk ilişkilerinizde sorunların konuşularak çözülebilecek düzeyde olduğunu görebilirsiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda mutlu olmak istediğinizin bilincinde ve karşınızdaki kişiyi de mutlu etmeye çabalayarak ilerlemeye çalışabilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Sağlık açısından bugünlerde konuşmanız gerektiği için boğazınıza dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ
Sinirlerinizi kontrol altında tutmanız ve fikrinizi kabul ettirme çabası içerisine girmemeniz çok önemli. Unutmatın enerjiniz size kadar.

ASLAN
Arkadaş ilişkilerinizi çok önemseyebilirsiniz.
Sosyalleşmek için oldukça iyi bir gün.
Yeni yerler keşfetmek, sergi gibi etkinliklere katılmak vizyonunuzu geliştirebilir.

BAŞAK
Uygun ortamı bulduğunuzda eğlenmek için kendinize küçük zamanlar yaratabilirsiniz.
Bugün hayattan keyif almak genel temanız olabilir.

TERAZİ
Kariyeriniz için adım atmaya uygun bir gün. İşinizle ilgili kararlar almak ve uygulamak istiyorsanız uygun strateji için bilir kişilerden de destek almayı unutmayın.

AKREP
Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade etmeniz önemli olacak.
Önceliklerinizi belirlemek ve ilişkinize yansıtmak için gerekli adımları atmaya başlayabilirsiniz.

YAY
Karar ve planlama için uygun bir gün olsa da yürürlüğe koymak için Yeni Ay'ı beklemenizde fayda olacaktır. Ufak değişikliklerden başlamak en hayırlısı.

OĞLAK
Yeni bir hobi, ya da işinizi geliştirmeye yönelik bir eğitim almak için uygun bir gün ama eğitimci seçiminizi düşünerek yapmanızda fayda var.

KOVA
Kendinizi dinlediğiniz ve hayatınızı analiz ettiğiniz bir gün olabilir. Uzaklardan sevdikleriniz ile görüşebilir, keyifli zaman geçirerek mutluluğunuzu arttırabilirsiniz.

BALIK
Yeni başlangıçlar yapmak için önce aşk hayatınızda huzuru yakalamayı tercih edebilirsiniz. Partnerinizle kavgadan medeni ve net konuşmalar yapabilirsiniz.

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