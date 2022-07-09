9 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Yazışma üslubunuza dikkat etmeli ve özellikle iş yerinizde sizden kıdemli kişilerle konuşurken ve işinizi yaparken başarıya odaklı olmalısınız.



BOĞA

Bazı olayları kayıp olarak görmektense iyi tarafına odaklanmanızda fayda var.

Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizde mükemmeliyet hissi yaratmamalı.



İKİZLER

Oğlak'lar aşk hayatlarında zirve mutluluklar yaşayabilirler.

Partnerinizle ne istediğinizi paylaşabilmeniz size farklı bir özgürlük ve keyfin kapısını açabilir.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda sevgi paylaşımı söz konusu olabilir.

Huzurun güveni ile daha emin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz.

Keyfiniz artacak.



ASLAN

Pasaport başvuruları, burs gibi konularda şansınızın yaver gitmesi keyfinizin yerine gelmesine vesile olacak. Bugünlerde şanslı gruplardansınız.



BAŞAK

İletişimin önemli olduğu bir gündesiniz ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.

Atışmalar ve istenmeyen durumlar gündeme gelebilir.



TERAZİ

Yapacaklarınızı başkaları ile paylaşarak motivasyonunuzu düşürmeyin. Sürekli engellerden bahsettiklerini bilerek bilgece bir sessizliğe bürünebilirsiniz.



AKREP

Sosyal yaşamınızda kendinizi pek verimli hissetmeyebilirsiniz.

Enerjinizin düşüklüğü sizi yanıltmasın bu geçici bir süreç.Yeni Ay'da tamamen güçlenmiş olmanız içindir.



YAY

Haklı ve haksızı ayırt etmekte zorlanabilir olayları farklı açılardan görmeye teşvik edilebilirsiniz. Özellikle okuduklarınızı anlamakta bugün problem çekebilirsiniz.



OĞLAK

İşinizde başarılarınızdan söz ettireceğiniz bir süreçtesiniz. Bazı konularda isteksizlik duysanız da sonra enerjinizi geri kazanabilirsiniz.

Sosyallik için uygun bir gün.



KOVA

Aldığınız radikal kararlar meyvelerini vermeye başlayabilir.

Aşk hayatınızda gerekli dersleri alarak partnerinizle iletişim odaklı bir ilişki kurmanıza vesile olabilir.



BALIK

Başak'lar bugünlerde çekicilikleri ve üslupları ile her işlerini kolayca halledebilirler. Ayrıca önümüzdeki günlerde aile konuları gündeme gelebilir, olumlu sonuçlar olabilir.