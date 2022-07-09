Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 09 Temmuz 2022, Cumartesi

9 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Yazışma üslubunuza dikkat etmeli ve özellikle iş yerinizde sizden kıdemli kişilerle konuşurken ve işinizi yaparken başarıya odaklı olmalısınız.

BOĞA
Bazı olayları kayıp olarak görmektense iyi tarafına odaklanmanızda fayda var.
Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizde mükemmeliyet hissi yaratmamalı.

İKİZLER
Oğlak'lar aşk hayatlarında zirve mutluluklar yaşayabilirler.
Partnerinizle ne istediğinizi paylaşabilmeniz size farklı bir özgürlük ve keyfin kapısını açabilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda sevgi paylaşımı söz konusu olabilir.
Huzurun güveni ile daha emin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz.
Keyfiniz artacak.

ASLAN
Pasaport başvuruları, burs gibi konularda şansınızın yaver gitmesi keyfinizin yerine gelmesine vesile olacak. Bugünlerde şanslı gruplardansınız.

BAŞAK
İletişimin önemli olduğu bir gündesiniz ve yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz.
Atışmalar ve istenmeyen durumlar gündeme gelebilir.

TERAZİ
Yapacaklarınızı başkaları ile paylaşarak motivasyonunuzu düşürmeyin. Sürekli engellerden bahsettiklerini bilerek bilgece bir sessizliğe bürünebilirsiniz.

AKREP
Sosyal yaşamınızda kendinizi pek verimli hissetmeyebilirsiniz.
Enerjinizin düşüklüğü sizi yanıltmasın bu geçici bir süreç.Yeni Ay'da tamamen güçlenmiş olmanız içindir.

YAY
Haklı ve haksızı ayırt etmekte zorlanabilir olayları farklı açılardan görmeye teşvik edilebilirsiniz. Özellikle okuduklarınızı anlamakta bugün problem çekebilirsiniz.

OĞLAK
İşinizde başarılarınızdan söz ettireceğiniz bir süreçtesiniz. Bazı konularda isteksizlik duysanız da sonra enerjinizi geri kazanabilirsiniz.
Sosyallik için uygun bir gün.

KOVA
Aldığınız radikal kararlar meyvelerini vermeye başlayabilir.
Aşk hayatınızda gerekli dersleri alarak partnerinizle iletişim odaklı bir ilişki kurmanıza vesile olabilir.

BALIK
Başak'lar bugünlerde çekicilikleri ve üslupları ile her işlerini kolayca halledebilirler. Ayrıca önümüzdeki günlerde aile konuları gündeme gelebilir, olumlu sonuçlar olabilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 9 Temmuz günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA