8 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar başlatmak istediğiniz olaylarda daha önce fark etmediğiniz fırsatları fark ederek kendinizden daha emin bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

BOĞA

Başkalarına yardımcı olmanız için gerekli koşulların olacağı bir gündesiniz. Biraz bunalsanız da başkalarına yardım edebilmenin keyfi ağır basabilir.

İKİZLER

Güzel şeyler yıkıcı değişimlerin arkasından gelebilir. Her olayın iyi yönüne yönelerek kendinizi iyi hissetmeye teşvik ederseniz hayallerinize ulaşabilirsiniz.

YENGEÇ

Direnciniz yüksek olduğu için bu sorunu da kolayca aşarak bir kez daha kendinizle gurur duyma fırsatı yakalayabileceksiniz. Akıllıca hamleler önemli olacak.

ASLAN

İlişkilerinizde ya da işinizde yapamayacağınız vaadler vermek için teşvik edilebilirsiniz. Ustalıkla uzaklaşmakta ve cümlelerinizi dikkatli seçmekte fayda var.

BAŞAK

Sizden bağımsız olarak dostlarınız arasında olacak gerginlik dolaylı yerden size de etki edebilir. Kendinizi sürekli birilerine laf anlatmaya çalışırken bulabilirsiniz.

TERAZİ

Sevdiklerinizi dinleyecek ve onların yanında olduğunuzu hissettirmek isteyeceksiniz. Bir süredir ödemekte zorlandığınız borçlarınızı hızlıca bitirebilirsiniz.

AKREP

Pek çalışmak istemeyebilirsiniz. Kariyer planları motivasyonunuz olabilir. Aşk hayatınızda sorunları çözmek için alttan almayı da göz önüne almanız gerekmekte.

YAY

Son günlerde aşk ilişkilerinizde de sık sık sadece kendinizi düşündüğünüz hatırlatılabilir. Bu durumu anlayamadığınız için rahatsız olabilirsiniz.

OĞLAK

İyi bir birey olmak için elinizden geleni yaparken aslında farkında olmadan başkalarının mutluluğu için kendinizi ve kendi isteklerinizi feda edebiliyorsunuz.

KOVA

Hırslı olan Aslan'lar iş yerlerinde istemedikleri sürtüşmeler yaşayabilirler. Aşk konusunda partnerinize aşırı bağlılık karşı tarafı bunaltabilir.

BALIK

Zekanızı doğru yerde kullandığınız taktirde bugünlerde her konuda desteklenecek ve isteklerinizi elde edebileceksiniz. Neşeniz yerine gelecek.