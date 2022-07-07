7 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

Yalnız kalmak için uygun bir gün olacak. Kaderinizi sorgulayabilir radikal kararlar almaya niyet edebilirsiniz. Her ne isterseniz başarılı olabileceksiniz.



BOĞA

Bugünlerde sizler de söyledikleri yanlış anlaşılabilecek gruplardansınız.

Egolu olduğunuz ya da kırıcı olduğunuz bugünlerde sıkça dile getirilebilir.



İKİZLER

Toprak durağanlığını biraz üzerinizden atmalı ve hayata karşı esnek olabilmelisiniz.

Olayları mantık süzgecinden geçirmektense akışa bırakmalısınız.



YENGEÇ

Bu aralar kalpten geçirdikleriniz hayatınızda bir anda belirebilir. Olumlu ya da olumsuz düşündükleriniz gerçek olabilir.

Dikkatli olmakta fayda var.



ASLAN

Önümüzdeki günlerde çok yönlü düşünebilmek için biraz daha çaba harcarsanız özellikle iş alanında çok başarılı olabilir ve mutlu olabilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde maddiyat ve finanse konularında iyice düşünmeniz gerekiyor.

Karar almadan önce aile büyükleriniz ya da tecrübeli kişilere danışabilirsiniz.



TERAZİ

İş konusunda tam olarak istediğiniz konumda değilsiniz.

Kariyer sürecine tezat olarak maddi konularda yeni çıkış yolları bulabilirsiniz.



AKREP

Önümüzdeki günlerde hayatınızda değişiklikler ön plana çıkabilir. Bu sürece gelene kadar strateji ve yapılanma üzerinde uzun uzun düşünebilirsiniz.



YAY

Bazı konularda çokça düşünmek olayları daha da zorlaştırabilir. Akışta kalmak ve süreci evrene bırakmak maneviyatınızı yükseltebilir.



OĞLAK

Narin yapınız sizleri risklerden uzak tutmak istese de kabuğunuzu kırarak çıkmaya karar vereceksiniz.

Yeni Ay dönemine girdiğinizde farklılaştığınızı hissedebilirsiniz.



KOVA

İnisiyatif alma cesareti kendi kendinizin sınırlarını ve kapasitesini de görmenize vesile olacaktır. Günlük hayatta rutinlerin sizi bunalttığını hissedebilirsiniz.



BALIK

Toprak etkilerini tam olarak hissedeceğiniz zaman dilimindesiniz ve aşırı kontrolcü olmak size yeni problemlerle ve başka bir formda dönerek sizi rahatsız edebilir.