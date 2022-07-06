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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 06 Temmuz 2022, Çarşamba

6 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Eski partnerinizle barışmak için çaba harcayabilirsiniz.
Olması ihtimal değilse ve sezgisel olarak zorlamamanız gerektiğini biliyorsanız, çabalamalısınız.

BOĞA
Kabul görmek için çabalamak yerine kendiniz olmalısınız.
Aşk hayatınızda bazı hareketlenmeler sizi sevmeye yöneltebilir ve sevmenin mutluluğuna erişebilirsiniz.

İKİZLER
Hırsı azime çevirmeniz sizi verimli hale getirir.
Kontrollü istekler başarıya giden yolda sizi motive edecektir ve kendinizi daha merkezinizde hissedebileceksinizdir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda ilginin hep kendi üzerinizde olmasını istemek ve partnerinizi buna teşvik etmeye çalışmak bugünlerde biraz problem çıkartabilir.

ASLAN
Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz sevgi ve sadakat onun hoşuna giderek kendisi de bağlılık göstermek hususunda yeni adımlar atabilir.

BAŞAK
Aşk hayatınızda özgürlüğü ön plana çıkartarak daha mutlu bir ilişki sürdürebilirsiniz.
Partnerinize olan sevginizin özgürken daha güçlü olduğunu keşfedebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde arkadaş ve çevrenizin etkisinde kalmaya meyiliniz çok fazla. İnsanlardan tavsiye alın ama onları hayatınıza geçirmeye çalışmayın.

AKREP
Kapanmamış konular tekrar gündeme gelebilir. Kendinizi tekrar çemberinde hissedebilir farklı kişilerle de benzer deneyimler yaşadığınızı görebilirsiniz.

YAY
Son zamanlarda arkadaşlarınızı seçerken uyumlu olmaları hususunda bilinçli tercihlere yönelebilirsiniz.
Bilinçli tercihler verimli sosyal çevre yaratır.

OĞLAK
Aşk hayatınızda anlayışlı olmaya çalışırken kendinizden ödün verebilirsiniz. Sesli düşünmek istediğiniz anlar gelirken kendinizi bastırmamalısınız.

KOVA
Bir süredir başkalarının etkisi altında kalarak özgürlüğünüzü kısıtlıyordunuz.
Yeni farkındalıklar ve bilgi açlığınız sizi daha verimli hale getirdi.

BALIK
Tartışmaya meyilli olabileceğiniz bu yüzden de sosyallikle aranıza mesafe koymanız gereken bir gündesiniz.
Kendi içinize dönerek doğru ve yanlışlarınızı fark edebilirsiniz.

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