5 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ

İnsanlara mesafe koymak isterken soğuk bir görünüm elde edebilirsiniz. Samimi fakat mesafeli olmak gerekli dengeyi sağlayacaktır ve sizi huzurlu yapacaktır.



BOĞA

Kalp kırıklıklarınızı içe atmak yerine gerçekten güvendiğiniz insanlarla iletişime geçmeli ve onlarla fikir alışverişinde bulunmaya açık olabilmelisiniz.



İKİZLER

Katı kurallarınız olmaması için çaba göstermek sizi daha verimli bir geleceğe yaklaştıracaktır. Farklı bakış açılarından da bakabilmeyi deneyimlemelisiniz.



YENGEÇ

Yaratıcılığınızı ve sınırlarınızı keşfettiğiniz bir gün olabilir.

Cesur adımlar attıkça ve kendinize güvendikçe tutumunuzdaki kişilerin çekim alanlarına girebilirsiniz.



ASLAN

Dostane tutumunuz çevrenizin genişlemesine sebep olurken verimli arkadaşlıklar kurmak için uygun bir gün olduğunu görebileceksiniz.



BAŞAK

Aşk, sevgi ve sevgiyi ifade edebilme konularında istikrarlı gelişme göstereceğiniz bir gündesiniz. İş konularındaki tavırlarınız sonradan pişman olmanıza sebep olabilir.



TERAZİ

Kendinizi ve gücünüzü fark ettikten sonra amaçsızlaşabileceğiniz gibi doğru davranarak kaderinizi değiştirecek bileşenleri ortaya da çıkartabilirsiniz.



AKREP

Üşengeçlik yapınızda olmadığı için çevrenizdeki lider olabilir, herkesi yüreklendirerek onların da başarılı olmasına yardım edebilirsiniz.

Kendinize de pay biçebilirsiniz.



YAY

Kalbinizin derinliklerinde yatanları orada bırakmak yerine sabrınıza cesaretinizi eklerseniz evrensel desteği de gördüğünüzü fark ederek daha bilinçli olursunuz.



OĞLAK

Bugünlerde yalnız kalmak isteyebilirsiniz öte yandan yalnız kalmak size çok iyi gelmeyebilir. Depresif olmaya meyilli olabileceğiniz bir gündesiniz.



KOVA

Tutumunuzu günden güne ve dengeli değiştirmeniz hayatı en verimli şekilde yaşamanıza vesile olacaktır. Duygularınızı da yaşamanız gerekmekte.



BALIK

İşinize de sevdiklerinize de sadakatiniz yadsınamaz. Aşk ilişkilerinde sade kalmaya ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmaya özen göstermelisiniz.