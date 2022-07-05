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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Temmuz 2022, Salı

5 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
İnsanlara mesafe koymak isterken soğuk bir görünüm elde edebilirsiniz. Samimi fakat mesafeli olmak gerekli dengeyi sağlayacaktır ve sizi huzurlu yapacaktır.

BOĞA
Kalp kırıklıklarınızı içe atmak yerine gerçekten güvendiğiniz insanlarla iletişime geçmeli ve onlarla fikir alışverişinde bulunmaya açık olabilmelisiniz.

İKİZLER
Katı kurallarınız olmaması için çaba göstermek sizi daha verimli bir geleceğe yaklaştıracaktır. Farklı bakış açılarından da bakabilmeyi deneyimlemelisiniz.

YENGEÇ
Yaratıcılığınızı ve sınırlarınızı keşfettiğiniz bir gün olabilir.
Cesur adımlar attıkça ve kendinize güvendikçe tutumunuzdaki kişilerin çekim alanlarına girebilirsiniz.

ASLAN
Dostane tutumunuz çevrenizin genişlemesine sebep olurken verimli arkadaşlıklar kurmak için uygun bir gün olduğunu görebileceksiniz.

BAŞAK
Aşk, sevgi ve sevgiyi ifade edebilme konularında istikrarlı gelişme göstereceğiniz bir gündesiniz. İş konularındaki tavırlarınız sonradan pişman olmanıza sebep olabilir.

TERAZİ
Kendinizi ve gücünüzü fark ettikten sonra amaçsızlaşabileceğiniz gibi doğru davranarak kaderinizi değiştirecek bileşenleri ortaya da çıkartabilirsiniz.

AKREP
Üşengeçlik yapınızda olmadığı için çevrenizdeki lider olabilir, herkesi yüreklendirerek onların da başarılı olmasına yardım edebilirsiniz.
Kendinize de pay biçebilirsiniz.

YAY
Kalbinizin derinliklerinde yatanları orada bırakmak yerine sabrınıza cesaretinizi eklerseniz evrensel desteği de gördüğünüzü fark ederek daha bilinçli olursunuz.

OĞLAK
Bugünlerde yalnız kalmak isteyebilirsiniz öte yandan yalnız kalmak size çok iyi gelmeyebilir. Depresif olmaya meyilli olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA
Tutumunuzu günden güne ve dengeli değiştirmeniz hayatı en verimli şekilde yaşamanıza vesile olacaktır. Duygularınızı da yaşamanız gerekmekte.

BALIK
İşinize de sevdiklerinize de sadakatiniz yadsınamaz. Aşk ilişkilerinde sade kalmaya ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmaya özen göstermelisiniz.

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