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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 19 Haziran 2022, Pazar

19 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinize dikkat etmeli, sağlınızı önemsemelisiniz.
Bugün kendinize adeta şirin bir çocuk gibi davranarak içinizdeki çocuğu yaşatabilirsiniz.

BOĞA
Zamanınızı akılcı kullanabilir ve zihninizi bilgiye doyurabilirsiniz.
Akşam kendinizden beklemediğiniz bir şekilde içe dönük ve romantik olabilirsiniz.

İKİZLER
İşinizle alakalı edindiğiniz tecrübelerle yanınızdaki kişileri fark anabilirsiniz. Yardım etmenin sizi mutlu ettiğini fark ettiğiniz ve keyifle yardımlaştığınız bir gün olabilir.

YENGEÇ
Kendinizi geliştirmek ve başkalarına da fikir vermek hususunda başarılısınız.
Daha önce denenmemiş şeylere cesaret edebilir ve bir başarı yakalayabilisiniz.

ASLAN
Kalbinizi kıran kişilerle yapacağınız konuşmalar olabilir. Yorum yapmanız gereken her konuda dikkatli olursanız ve akılcı davranırsanız kazanan siz olacaksınız.

BAŞAK
Yakın arkadaşlarınızla oluşmuş problemleri çözümleyeceksiniz.
Yakınlarınızın destekleri ile yapmak istediklerinize cesaret ederek keyiflenebilirsiniz.

TERAZİ
İşinizi aklınızı dağıtmak için kalkan olarak öne sürebilecek burçlardan birisiniz.
İkili ilişkilerde yaşanan problemlerin sizin açınızdan çözülmesi çok zor görünebilir.

AKREP
Her şeyin doğru bir zamanı var. Önemli olan doğru düşünmek ve hareket etmek. Bugünlerde herkes sizin kadar etik davranmayabilir.

YAY
Geçmişte çözümlemeyi reddettiğiniz ve geri plana attığınız her mesele bugün sizin için zorlayıcı bir deneyime dönüşebilir. Bugün de çözümden kaçmayın.

OĞLAK
Problemleriniz hareket alanınızı daraltabilir ancak yaptığınız iyi ya da kötü her yatırımı kendinize yaptığınızı unutmadan, akılcı hareket etmeni gerekmekte.

KOVA
Fazla ya da eksik kilolarınızla ilgili yapacaklarınızı belirlemek ve istikrarlı olacağına niyet ettiğiniz girişimlerde bulunmak için uygun bir gün.

BALIK
Zodyak burcunuzda seyrederken öncü yönlerinizle kendinizi kanıtlayabilir, özellikle iş verenleriniz ve rakiplerinizin çekincelerine sebebiyet verebilirsiniz.

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