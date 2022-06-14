14 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Hiç tahmin etmediğiniz kişilerle anlaşabileceğinizi gözlemleyebilirsiniz.

Bugünlerde iş arkadaşlarınızla iletişiminiz kuvvetlenecek ve aranız düzelecek.



BOĞA

Dostlarınızla olan ilişkilerinizi tekrar gözden geçireceğiniz bir gün olabilir.

Özellikle beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz geri bildirimler alabilirsiniz.



İKİZLER

Bazı konularda edinim sağlayabilmeniz için çok çaba göstermeniz gerekebilir.

Eğitim içeren konularla ilgili başarılı olabileceğiniz bir zamandasınız.



YENGEÇ

Kalitenizi anlamayan kişilere vaktinizden vermeniz sizin için yorucu olabilir.

Bazı konularda karar mekanizmanızı kullanmadan önce iyice düşünmelisiniz.



ASLAN

Dostunuzu düşmanınızı iyi tanıdığınız bir gün olacak. Dolayısı ile olaylar karşısında tedirgin olabilir strateji belirlemek hususunda hata yapabilirsiniz.



BAŞAK

Yazışmalar ya da text içeren konularda başarılı olabilirsiniz.

İşyerinizde nezaket ile orta yolu bulabileceğiniz ve herkese kendinizi dinletebileceğiniz bir gün.



TERAZİ

İnsanların sizi zorlaması hoşunuza gitmiyor olsa da sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin söylediklerini sorgulamadan yapmak zorunda kalabilirsiniz.



AKREP

Bu aralar bazı konularda bugünlerde kendinizi tutamayabilir, kendi kendinizin bazı sırlarını ve söylemek istemediğiniz şeyleri açık edebilirsiniz.



YAY

Yardım sever bir kişisiniz. Ayrıca bugünlerde risk almak genel konunuz olabilir.

İş ve sosyal yaşamınızda bazı konularda insiyatif alarak hareket edebilirsiniz.



OĞLAK

Son günlerde takım çalışmalarında iletişimi ön planda tutabilecek başarılı kişilersiniz ancak bugünlerde herkesle çalışmak istemeyebilirsiniz.



KOVA

Niyetlerinizi gerçeğe dönüştürmek için çok çalışmanız gerektiğinin farkında olsanız da bugün kestirme yollara başvurmak size daha cazip gelebilir.



BALIK

Bugünlerde sinirlenebileceğiniz durumlar özellikle aile içerisinde oluşabilir.

Bazı konularda peşin hüküm vermeden önce detaylı düşünmeniz gerekmekte.