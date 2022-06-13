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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 13 Haziran 2022, Pazartesi

13 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Almaya açık ve rahat bir gün geçirdiğiniz taktirde evren size en güzel olay, şartlarını gönderecek.
İnancınız yüksek kaldığı sürece mutluluk sizinle olacak.

BOĞA
Alacağınız kararları desteklemeyen çevreniz sizi şaşırtabilir ve keyfinizin kaçmasına sebep olabilir. Kendinize güvenirseniz başaramayacağınız şey yok.

İKİZLER
Tutumunuzu ve stratejinizi önceden belirlemek iş konusunda size avantaj sağlayacak. İsteklerinizi net dile getirmek ve icraat işinizde başarı getirecek.

YENGEÇ
Dakik kararlar alacağınız bir gün olacak. Her işi zamanında bitirebilmenin verdiği gurur ile gün sonunda dinlenmeye çekilebilirsiniz.

ASLAN
Doğada vakit geçirmenin size iyi geleceği bir gündesiniz.
Uzun zamandır üzerinizde biriken iş ve ilişki stresini atmak için doğada vakit geçirmek çok uygun.

BAŞAK
Eğitim alanında zihniniz açık olacak.
Öğrenmek istediklerinizle vakit geçirmek için oldukça uygun bir gün. Tasarılarınız uzun vadede başarı getirecek.

TERAZİ
İnsanların sizin art niyetli olduğunuzu düşünmemesi açısından bugünlerde daha sevgi dolu yönlerinizi gösterebilirsiniz, bu şekilde çevreniz artabilir.

AKREP
Partnerinizin istemediğiniz tutumlarına karşı sessiz kalıyorsunuz.
Bazen farkında olmadan yapabilir çünkü sizin neyi isteyip neyi istemediğiniz bazen anlaşılmıyor.

YAY
İçinize atmaktansa net bir şekilde duygularınızı belli etmek daha hayırlı olacak.
Birini hayatınızda istemiyorsanız net bir şekilde dile getirin, hayatınız size ait.

OĞLAK
Sevdiğiniz kişiye karşı sadakat göstermek sizin için zevk olabilir.
Ancak bir şeyin sizin için zorunlu olduğunun söylenmesinden haz etmiyorsunuz.

KOVA
Partnerinizle ilgili gelecek bir sürpriz ya da hoş bir tepki gününüzün muhteşem geçmesine vesile olabilir.
Mesleki anlamda yeni kararlar almak için uygun bir gün.

BALIK
Bu aralar isteklerinizin net olması gerekmekte bu yüzden aniden fevri karar almaktansa düşünmeyi de hesaba katarak hareket etmelisiniz.

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