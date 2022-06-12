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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Haziran 2022, Pazar

12 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Motivasyonunuzu yüksek tutun ve gördüğünüz her kişiye gülümseyin. Kalbinizin dilekleri ancak başkaları ile el ele verdiğinizde gerçek olabilir.

BOĞA
Hayat amacınıza hizmet etmeyen her şeyden uzaklaşmalı ve inat için hiç kimse ile rekabete girmemelisiniz. Bazen rekabet ruhunuza akabiliyor.

İKİZLER
Atacağınız mesleki adımlar adınızı altın harfler ile yazdırmanıza vesile olacaktır.
Meslek grubunuzda bilinen ve tanınan bir kişiye dönüşmektesiniz.

YENGEÇ
Sizden beklenmeyen bir performans ile işleri ciddiye alabilirsiniz.
Bu sizde uzun süre oturmayacak olsa da en azından işlerinizi halledene kadar işinize yarayacak.

ASLAN
Bugünlerde bir başarıyı elde etmeniz için uğrunda savaşmanız gerekebilir. İkili polemikler ve haklı çıkma çabaları bugününüzün genel konusu olabilir.

BAŞAK
Hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hem de abartıya kaçmadan kendinizi mutlu edebileceksiniz.
Sosyal yaşamınızda yenilenme baş gösteriyor.

TERAZİ
Bazı konularda kaynak yetersizliklerinden dem vurabilir, isteklerinizin bir kısmı gerçekleşmiyor diye başkalarını suçlama eğilimi içerisinde olabilirsiniz.

AKREP
Dostluk ilişkilerinizde aldığınız bazı darbeler sendelemenize sebep olabilir ancak en çok kendinize güvenen bir grup olduğunuz için yıkılmanız mümkün değildir.

YAY
Aşk ilişkileriniz ya da arkadaşlık ilişkilerinizde duygusal konulardaki yaraları gidermek için harekete geçebilirsiniz. Ayrıca kariyer konularında şanslısınız.

OĞLAK
Aşkınızı itiraf etmek ya da gizli imalarda bulunmak için uygun bir gün ayrıca tam tersi olarak bitirmek istediğiniz ilişkileri bitirmek için de uygun.

KOVA
Yapabilirliklerinizi keşfetmek, yeni bir meslek seçmek ya da alan belirlemek için uygun bir gün olmakla beraber problemleriniz de bitiş gösterecek.

BALIK
Enerjiniz çok yüksek olduğu için elde edemeyeceğiniz bir şey yok. Yaşam gücünüzü başkaları ile de paylaşın, hayır işleri bugünlerde size çok iyi gelecek.

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