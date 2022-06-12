12 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Motivasyonunuzu yüksek tutun ve gördüğünüz her kişiye gülümseyin. Kalbinizin dilekleri ancak başkaları ile el ele verdiğinizde gerçek olabilir.



BOĞA

Hayat amacınıza hizmet etmeyen her şeyden uzaklaşmalı ve inat için hiç kimse ile rekabete girmemelisiniz. Bazen rekabet ruhunuza akabiliyor.



İKİZLER

Atacağınız mesleki adımlar adınızı altın harfler ile yazdırmanıza vesile olacaktır.

Meslek grubunuzda bilinen ve tanınan bir kişiye dönüşmektesiniz.



YENGEÇ

Sizden beklenmeyen bir performans ile işleri ciddiye alabilirsiniz.

Bu sizde uzun süre oturmayacak olsa da en azından işlerinizi halledene kadar işinize yarayacak.



ASLAN

Bugünlerde bir başarıyı elde etmeniz için uğrunda savaşmanız gerekebilir. İkili polemikler ve haklı çıkma çabaları bugününüzün genel konusu olabilir.



BAŞAK

Hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hem de abartıya kaçmadan kendinizi mutlu edebileceksiniz.

Sosyal yaşamınızda yenilenme baş gösteriyor.



TERAZİ

Bazı konularda kaynak yetersizliklerinden dem vurabilir, isteklerinizin bir kısmı gerçekleşmiyor diye başkalarını suçlama eğilimi içerisinde olabilirsiniz.



AKREP

Dostluk ilişkilerinizde aldığınız bazı darbeler sendelemenize sebep olabilir ancak en çok kendinize güvenen bir grup olduğunuz için yıkılmanız mümkün değildir.



YAY

Aşk ilişkileriniz ya da arkadaşlık ilişkilerinizde duygusal konulardaki yaraları gidermek için harekete geçebilirsiniz. Ayrıca kariyer konularında şanslısınız.



OĞLAK

Aşkınızı itiraf etmek ya da gizli imalarda bulunmak için uygun bir gün ayrıca tam tersi olarak bitirmek istediğiniz ilişkileri bitirmek için de uygun.



KOVA

Yapabilirliklerinizi keşfetmek, yeni bir meslek seçmek ya da alan belirlemek için uygun bir gün olmakla beraber problemleriniz de bitiş gösterecek.



BALIK

Enerjiniz çok yüksek olduğu için elde edemeyeceğiniz bir şey yok. Yaşam gücünüzü başkaları ile de paylaşın, hayır işleri bugünlerde size çok iyi gelecek.