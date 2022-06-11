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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 11 Haziran 2022, Cumartesi

11 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Kolaylıkla kazanacağınız bazı şeylerin elinizden çıkmaması için dikkat etmelisiniz.
Çünkü bugünlerde çok şanslısınız ve istekleriniz bir bir gerçek oluyor.

BOĞA
Sosyal olmaktansa iç dünyanıza dönüp bazı cevapları arayıp kendinizi keşfetmeyi tercih edebilirsiniz.
Ancak içe kapanmak sizin için iyi olmayabilir.

İKİZLER
Etrafınızdaki kadınların desteklerini almak olumlu sonuçlar doğuracaktır.
Sağduyunuza güvenerek hareket etmeniz sizi oldukça başarılı yapacaktır.

YENGEÇ
Bugünlerde elinizi attığınız her işte başarılı olacaksınız.
Sosyal ve kendisini iyi ifade eden ve karşısındaki kişinin ruhunda iz bırakan bir imajınız var.

ASLAN
Bugünlerde hayatınızın esas konusu denge. Bazı kararlar alabilir ve bunları istikrarlı götürebilmek için ufak adımlar atmaya başlayabilirsiniz.

BAŞAK
Duygusal konularda başarılı olacaksınız. Size mutlu ve romantik hissettirecek bazı olay ve durumlar yaşayabilirsiniz.

TERAZİ
Önceliklerinizi bir kenara bırakarak ikinci plandaki konulara dikkatinizi veriyorsunuz. Ama önceliklerinizi iyi düşünürseniz hedeflerinize yürürsünüz.

AKREP
Akrepler bugünlerde hedeflerine doğru ilerlerken o kadar kendilerinden emin olacaklar ki hırsı bir kenara bırakacaklar. Süreçten keyif almayı öğrenecekler.

YAY
Çok fazla çalışmayı göze alan bünyeniz, zamanınızı aktif geçirme niyetiniz ve pozitif tutumunuz ile başarı bugün sizinle beraber olacak. Ama fazla yorulmayın.

OĞLAK
İş yerinizde dengeler oturacak olsa da aşk hayatınızda durumlar biraz karmaşık olabilir. Özellikle kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde paylaşımcı ve yardımseversiniz.
Ayrıca iş bölmek ve herkese eşit muamele etmek de bugün sizi siz yapan özelliklerden.

BALIK
Çalışmalarınızda bazı tecrübeli kişilerin yardımını almanızdan zarar gelmez.
Bugünlerde aşırı gurur yapıyor ve her işi kendiniz halletmeye çalışıyor olabilirsiniz.

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