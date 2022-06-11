11 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Kolaylıkla kazanacağınız bazı şeylerin elinizden çıkmaması için dikkat etmelisiniz.

Çünkü bugünlerde çok şanslısınız ve istekleriniz bir bir gerçek oluyor.



BOĞA

Sosyal olmaktansa iç dünyanıza dönüp bazı cevapları arayıp kendinizi keşfetmeyi tercih edebilirsiniz.

Ancak içe kapanmak sizin için iyi olmayabilir.



İKİZLER

Etrafınızdaki kadınların desteklerini almak olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Sağduyunuza güvenerek hareket etmeniz sizi oldukça başarılı yapacaktır.



YENGEÇ

Bugünlerde elinizi attığınız her işte başarılı olacaksınız.

Sosyal ve kendisini iyi ifade eden ve karşısındaki kişinin ruhunda iz bırakan bir imajınız var.



ASLAN

Bugünlerde hayatınızın esas konusu denge. Bazı kararlar alabilir ve bunları istikrarlı götürebilmek için ufak adımlar atmaya başlayabilirsiniz.



BAŞAK

Duygusal konularda başarılı olacaksınız. Size mutlu ve romantik hissettirecek bazı olay ve durumlar yaşayabilirsiniz.



TERAZİ

Önceliklerinizi bir kenara bırakarak ikinci plandaki konulara dikkatinizi veriyorsunuz. Ama önceliklerinizi iyi düşünürseniz hedeflerinize yürürsünüz.



AKREP

Akrepler bugünlerde hedeflerine doğru ilerlerken o kadar kendilerinden emin olacaklar ki hırsı bir kenara bırakacaklar. Süreçten keyif almayı öğrenecekler.



YAY

Çok fazla çalışmayı göze alan bünyeniz, zamanınızı aktif geçirme niyetiniz ve pozitif tutumunuz ile başarı bugün sizinle beraber olacak. Ama fazla yorulmayın.



OĞLAK

İş yerinizde dengeler oturacak olsa da aşk hayatınızda durumlar biraz karmaşık olabilir. Özellikle kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz.



KOVA

Bugünlerde paylaşımcı ve yardımseversiniz.

Ayrıca iş bölmek ve herkese eşit muamele etmek de bugün sizi siz yapan özelliklerden.



BALIK

Çalışmalarınızda bazı tecrübeli kişilerin yardımını almanızdan zarar gelmez.

Bugünlerde aşırı gurur yapıyor ve her işi kendiniz halletmeye çalışıyor olabilirsiniz.