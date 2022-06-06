6 Haziran 2022 günlük burç yorumları
Pişman olacağınız şeyler yapmamak için iki kere düşünmeşisiniz. İlişki konularında fevri çıkışlarda bulunmamak için partnerinizi iyi dinlemelisiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızla ilgili düzene oturmamış bazı konular çözüme ulaşacak. Çözüm noktasında karar özgür iradenize kalacağı için kendinize zaman ayırmalısınız.
İKİZLER
Kalbinizin sesini dinlerken hatalar yapsanız da aslında o hatalar profesyonel iş alanına sahip olmanız içindir. Hatalarınızı kabul edip yeniden deneyin.
YENGEÇ
Size vaad edilen maddi manevi her şeyin yavaş yavaş gerçekleştirilmesi mutluluğunuza mutluluk katacak. Ayrıca arkadaş çevreniz genişliyor.
ASLAN
Ne yapacağınızı bilmemek ve birden boşlukta kalmak sizi bunaltsa da kendinizi neşelendirmenin birçok yollarını bulacaksınız keyfiniz yerine gelecek.
BAŞAK
Arkadaşlarınız bugünlerde sizin desteğinizi isteyebilir.
Elinizden gelenin en iyisini yaptığınız taktirde günü geldiğinde dostlarınız da arkanızda duracak.
TERAZİ
Verimli olabilmek için bazen detaylara takılmadan hızlı aksiyon almak gerekir.
Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın ve evrene güvenin.
AKREP
Kariyerinizde dönüm noktası oluşturabilecek konularda başlangıçlar yapmaktan çekinmeyin. Akışta gelen her olumlu cevap kariyerinizi şekillendirecek.
YAY
Bugünlerde arkadaşlarınızla olan iletişim kopuklukları ve karmaşalar sizi panikletmesin. Daha iyilerinin gelmesi için hayatınızda değişiklikler oluyor.
OĞLAK
Son günlerde bir tarafınız partnerinizle sıkıcı ve sıradan bir ilişki yaşamak istemiyorken öbür tarafınız ise sevildiğini hissetmeyi derinden istiyor.
KOVA
Yeni bir işe başlamak konusunda üşengeçlik yaşıyorsunuz. Bu noktada kendinize şunu sormanız gerekmekte.
Gerçekten kalbinizden geçenler nelerdir?
BALIK
Ucunda başarı vaad eden bazı işlere atılımınız konusunda aileniz ve dostlarınızdan destek alabilirsiniz.
Çalışkanlığınız herkes tarafından taktir topluyor.
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