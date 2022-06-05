Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 05 Haziran 2022, Pazar

5 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.

BOĞA
Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir.
İkili ilişkilerde ise kafanızı karıştıracak yeni gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir.

İKİZLER
Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç geçiriyor olacaksınız.

YENGEÇ
Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz.
Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı.

ASLAN
Son günlerde mesleki konularda kendinizi geliştirmenizi içeren konular gündeme gelebilir.
Sizi zorlayan yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz.

BAŞAK
Pratikliğiniz süreci kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde kendinizi ekstra yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız.

TERAZİ
Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz. Bugün içinizden çalışmak hiç gelmeyebilir.

AKREP
Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Bu da modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.

YAY
Bugünle aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak.
Gönül ilişkilerinde yeni bir döneme geçerek mutluluğunuzu perçinleme imkanı bulabilirsiniz.

OĞLAK
İkili ilişkilerde kusurları bilinçli olarak ön plana çıkartacağınız bir gün olabilir. Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmayan bir tutum izlemenizde fayda var.

KOVA
Sabırlı olmak yer yer zor olsa da sonunda getirdiği büyük karı görebileceksiniz. Aile ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugünlerde duygusal kararlar alabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde sevdiklerinizden gelebilecek hediyeler, iltifatlar ve ilgi hoşunuza giderek sizi mutlu edebilir.
Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 5 Haziran günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA