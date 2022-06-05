5 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde partnerinize karşı kuralcılıktan çıkarak daha duygusal bir tutum sergilerseniz kendisinin duygularını size daha kolay açacaktır.



BOĞA

Aile karmaları, kan bağı içeren konularda gelişmeler gündeme gelebilir.

İkili ilişkilerde ise kafanızı karıştıracak yeni gelişmeler gününüzün akışını değiştirebilir.



İKİZLER

Yüzünüzün güleceği ve keyfinizin artacağı bugünde sorumluluklarınızı ihmal etmemeniz gereken bir süreç geçiriyor olacaksınız.



YENGEÇ

Enerjinizin yüksek ve çalışma isteğinizin arttığı bir gün geçireceksiniz.

Dikkatli olmanız gereken nokta aşırı kontrolcülükten sakınmak olmalı.



ASLAN

Son günlerde mesleki konularda kendinizi geliştirmenizi içeren konular gündeme gelebilir.

Sizi zorlayan yıpratıcı ilişkilerden uzaklaşabilirsiniz.



BAŞAK

Pratikliğiniz süreci kolaylaştıracak olsa da akşam saatlerinde kendinizi ekstra yorgun hissedebilirsiniz ancak rahatlamış da olacaksınız.



TERAZİ

Gündüz saatlerinde neşeli olduğunuz için her işinizi bir çırpıda halletmek gibi bir niyetle işlerinize girişebilirsiniz. Bugün içinizden çalışmak hiç gelmeyebilir.



AKREP

Her şeyi kontrol etmek istemeniz ufacık bir hatada okların size dönmesine neden olabilir. Bu da modunuzu düşürüp demoralize olmanıza sebep olabilir.



YAY

Bugünle aşkla ilgili tutumunuzu değiştirmeniz önemli olacak.

Gönül ilişkilerinde yeni bir döneme geçerek mutluluğunuzu perçinleme imkanı bulabilirsiniz.



OĞLAK

İkili ilişkilerde kusurları bilinçli olarak ön plana çıkartacağınız bir gün olabilir. Partnerinizin beğenmediğiniz yönlerini söylerken kırıcı olmayan bir tutum izlemenizde fayda var.



KOVA

Sabırlı olmak yer yer zor olsa da sonunda getirdiği büyük karı görebileceksiniz. Aile ilişkilerinin ön plana çıkacağı bugünlerde duygusal kararlar alabilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde sevdiklerinizden gelebilecek hediyeler, iltifatlar ve ilgi hoşunuza giderek sizi mutlu edebilir.

Eski sevgili dönüşleri de yaşanarak olaylar değişebilir.