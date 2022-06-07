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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 07 Haziran 2022, Salı

7 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Değerli olarak gördüğünüz dostlarınızı koruyor olmanız sizleri güvenilir yaparken kendinizi de bu açıdan bakınca daha çok taktir edip kucaklıyorsunuz.

BOĞA
Yeni ve farklı ortamlarda bulunmak zihninizi canlandırıp düşünme kapasitenizi arttıracak ayrıca yeni bir hobi edinmek istiyorsanız bugün tam zamanı.

İKİZLER
Güne motivasyon bakımından biraz düşük başlayabilirsiniz ancak öğlen saatleri olmadan toparlanacak ve işinizi dengeye oturtabileceksiniz.

YENGEÇ
Akşam saatlerinde birikmiş sorumluluklarınız gözünüzde büyüyebilir ancak pratik zekanız ile her şeyin üstesinden gelip bir kez daha başardım diyebilirsiniz.

ASLAN
Kafanıza koyduğunuzu başarabildiğinizi bir kez daha kanıtlayabileceğiniz bir gün içerisindesiniz.
İş ilişkilerinizde destekleyici kişilerle bir araya geleceksiniz.

BAŞAK
Arkadaşlarınızla kurduğunuz keyifli iletişim ve sohbetleriniz sizi mutlu edecek.
Yakın arkadaşlarınızla kırgınlıklarınızı bu dönemde giderebilirsiniz.

TERAZİ
Bir işi elinizden geldiğinin en iyi şekilde yapmak için samimiyetinizi de ortaya koyuyor, özellikle iletişim alanında başarılı oluyorsunuz.

AKREP
İkili ilişkilerde partnerinizi yalnızlaştırmaya yönelebilirsiniz.
Kariyer hedefleriniz ve iş idealleriniz bugünlerde sizler için daha ağır basıyor.

YAY
Özellikle ikili ilişki alanında yaşadığınız güzellikler sizi her alanda her konuyu daha da güzelleştirmeye ve estetikleştirmeye yönlendirebilir.

OĞLAK
Dostlarınız ile hoşça vakit geçireceğiniz, doğruyu ve yanlışı sezgileriniz ile fark edebileceğiniz bir gün. Sorumluluklar size fazla geldiği için atabilirsiniz.

KOVA
Kademeli olarak devam ettiğiniz bazı iş ve isteklerinizle bugünlerde ilgilenebilirsiniz.
Arkadaşlar, aile ve iş derken samimiyetiniz gerekçesi ile çok bölünüyorsunuz.

BALIK
Aile, dostlar ve sosyal çevreye vakit ayırarak günü geçirebilirsiniz.
İletişimin sizin için çok önemli ve çok keyifli olduğu bir zaman diliminde olacaksınız.

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