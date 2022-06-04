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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 04 Haziran 2022, Cumartesi

4 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde evinizde ve iş yerinizde pozitif etki bırakacak semboller ile günün ağır enerjisini üzerinizden atabilirsiniz.
Potansiyeliniz artacak.

BOĞA
Komşular ve akrabalık ilişkilerinin gündemde olacağı bir gündesiniz.
Zamanınız huzurlu geçebilir ancak yine de şaşıracağınız gelişmeler olabilir.

İKİZLER
Kişilerin kusurlarında iyileştirici rol oynayın. Bu etkiler sizin yapacaklarınız sonucunda iyi yönde gelişecek bu yüzden düşünceleri pozitif tutmak önemli olacak.

YENGEÇ
Kalpten istediğiniz dileklerinizle ilgili yeni gelişmelerin olacağı günlerdesiniz.
Kazançlarınızı dile getirmeden önce nazar ihtimalini göz önünde bulundurun.

ASLAN
Zaman içerisinde oluşacak olumsuz durumlara karşı sakinliğinizle önlem almalısınız. Partnerinize olan sevginiz yargınızın önüne geçtiği sürece her şey tekrar düzelecektir.

BAŞAK
Eğitim alanında kendinizi iyi ifade ederken, özgüveniniz yüksek iken duygusal konularda heyecana kapılarak tam olarak niyetlerinizi dile getiremeyebilirsiniz.

TERAZİ
Karmanın hayatınızdaki etkileri gözle görülür olabilir.
Hareket, spor gibi durumlar size iyi gelebilir.
Bu iyi ve ümit vaat edici olabileceği gibi kötü de olabilir.

AKREP
Eski konularla ilgili tartışmalar tekrar gündeme gelebilir.
Yalnızca sizi seven kişilere her şeyinizi karşılı beklemeksizin anlatın ve bu konuda çok seçici olun.

YAY
Bugünler almak istediğiniz radikal kararları almak için çok uygun. Romantik yaklaşımlar yerine aksiyon almak için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK
Son zamanlarda platonik ya da karşılıksız aşk içerisinde olan Oğlak'lar bugün beklemedikleri gelişmeler ve aksiyonlar yaşayabilirler.

KOVA
Gününüzü renklendirmek için yapacağınız ufak konuşmalar ve keyifli sohbetler sonrasında dedikodu malzemesi olmasın. Kalbinizin sesine güvenin.

BALIK
Kararlı ve dengeli bir konuşma partnerinizi etkilemeniz hususunda iddalı ve güzel olacaktır. Yeni gelişmelere açık ve hazır olmanız çok önemli.

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