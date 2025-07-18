“Kirpi Sonic” bu akşam Atv ekranlarında

Atv, yayınladığı filmlerle ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Bu akşam yayınlanacak olan "Kirpi Sonic" filminin konusu kısaca şöyle; Kirpi Sonic, düşmanlardan kaçmak için portal açabilen bir yüzüğe sahiptir.

Sonic tek başına sıkılır ve koşarken büyük bir enerji patlamasına neden olur. Bu enerji patlaması yüzünden Pasifik kıyısında 2 saatlik bir elektrik kesintisi gerçekleşir. Hükumet, bu olayı araştırması için Dr. Robotnik ve asistanı Ajan Stone'dan yardım ister. Sonic sonunda insanlar tarafından fark edilir ve Dr. Robotnik onun güçlerini ele geçirmek ister.