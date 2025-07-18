Atv’nin hüzünlü komedisi Aile Saadetinde Hakan Karsak’tan dikkat çeken performans

Atv'nin hüzünlü komedi dizisi 'Aile Saadeti', her Pazartesi akşamı izleyicilerinin karşısına çıkıyor. Üç ailenin yollarının kesiştiği tarihi bir konakta geçen, kahkaha ve gözyaşını bir arada barındıran 'Aile Saadeti' dizisinde ailesine bağlılığı, dürüstlüğü ve mücadeleci ruhuyla öne çıkan 'Emin' karakterine Hakan Karsak hayat veriyor. Karsak, Emin'i şu sözlerle tanımlıyor: 'Emin... Hiç kirlenmemiş bir su gibi. Kendi dünyasında, vicdanıyla ve aklıyla hareket eden, her şeyi dürüstlükle sorgulayan biri. Asla kötülük düşünmez. Ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirememek, onu en çok yaralayan şey. Ama genel olarak çok emek veren, saf ve düz bir adam. Bu yüzden onu çok seviyorum. Onunla çok iyi anlaşıyorum.'

DÖNÜM NOKTASI

Emin'in hayatında her şeyin zorlaştığı bir dönemde karşısına çıkan konak, onun için bir dönüm noktası oluyor. Karsak, karakterin bu kırılma anını şöyle özetliyor: "Her şey çok kötü giderken, karşılarına bir nefes alma alanı, bir kapı çıkıyor. O kapıdan girdiler; umarım çok daha güzel günler onları bekler."