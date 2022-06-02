2 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Bugün kendinizigergin hissedebilirsiniz. Enerjinizi mümkün olduğunca sakin kalmaya odaklarsanız çekim yasası ile hayatınız dengelenecektir.

BOĞA

Mağdur olduğunuz konuları içinize atmaya meyil edeceğiniz bugünlerde en çok zararı kendinize verebileceğinizi unutmayın.

İKİZLER

Hayatınızda bazı konuların döngüler halinde ilerlediğini fark ederek şaşırabilirsiniz. Hayatta almanız gereken dersler tekrar ve tekrar önünüze dökülebilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda bazı pişmanlıklar yaşayabilir ancak centilmen bir tavır ile dürüstçe özür dileyerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

ASLAN

Son zamanlarda yalnız kaldığınız bazı günlerde yalnızlığın asla size göre olmadığına ve çok sosyal olduğunuza karar vererek çevrenizi genişletebilirsiniz.

BAŞAK

Egosal istekleri bir kenara bırakırsanız iyi bir iş yürütebileceğinizi ve daha çok kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurun.

TERAZİ

Son dönemde aynı tarz ilişkileri hayatınıza çektiğinizi fark edebilirsiniz. Bu döngüyü durdurmak için karşınızdakine daha sevgi dolu olmanız şart.

AKREP

Sizden daha iyi bilen kişilere karşı bakış açınızı değiştirin. İş ve sosyal ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarı ve niyetlerinizi yakalayabilirsiniz.

YAY

İnsanlara doğrunuzu dengeli bir biçimde dile getirmek için Boğaz çakranıza çalışabilirsiniz ayrıca bugünlerde daha bol su içmeyi ihmal etmeyin.

OĞLAK

Sevecen ve verici olduğunuz taktirde insanların her zaman desteğini kazanacaksınız. Mesleki konularda fikir alışverişine açık olmayabilirsiniz.

KOVA

Cinsiyetiniz ne olursa olsun bugün evren sizden centilmen olmanızı isteyerek sizlere özür dileme ve kusur kabul etme kapılarınızı açabilir.

BALIK

Aşk hayatınızla alakalı konularda partnerinize karşı daha sevgi dolu olabilirsiniz. Ancak yine de sadece çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.