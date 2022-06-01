1 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Aşkı bulmak hususunda şanslı olan sizler, ilişkiyi götürmek hususunda şanstan fazlasının olması gerektiğinin farkı ve bilinci ile hareket edebilirsiniz.



BOĞA

Sosyalleşmek ve bildiklerinizi uygulayıp pratiğe dökmekle alakalı çalışmalar yapacağınız bir gün geçireceksiniz. Aktif olup zamanınızı iyi kullanın.



İKİZLER

Verimli bir hayatın dengeli bir hayat olduğu farkındalığı ile sizler için detox, aile ile vakit geçirme, fırsatları değerlendirmek gibi konular etrafında dönebilir.



YENGEÇ

Kalbinizi açtığınız kişilerin sizi anlamaması hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Etrafınıza bakarsanız gerçek dostlarınızın da orada olduğunu göreceksiniz.



ASLAN

Partnerinizle olan ilişkinize verdiğiniz özeni, iş konularına da yansıtmalısınız.

Ufak detaylarda boğulmadan hedeflerinize ulaşabilirsiniz.



BAŞAK

Günün sabah saatlerine güzel başlayacak ancak akşam saatlerine gelmeden iş yerinde ufak tartışmalar ile gergin ruh hali içerisine gireceksiniz diyebiliriz.



TERAZİ

Bazı konularda beklentinizi yüksek tutmanız hayal kırıklığına uğramanıza sebep olabilir.

İş yerinizde verilen vaadlerin yerine getirilmesi için zaman tanımalısınız.



AKREP

Sizler ne zaman ki başkalarının ne düşündüğüyle ilgili kafanızdaki tüm soru işaretlerinden arınacaksınız, o zaman hayatta başarı ve doyumu yakalayabileceksiniz.



YAY

Partnerinize karşı kırgın olduğunuz konular var. Bu konularla alakalı olarak iletişime geçmek için uygun bir gün. İletişiminizde kuvvetlenme gözlemleyebilirsiniz.



OĞLAK

Bu aralar ruh haliniz bugünlerde başarmanız gereken işler hususundaki en büyük engeliniz olabilir. Bir iyiyken birden kendinizi kötü hissedebilir.



KOVA

Etrafınızdaki kişiler arasında köprü görevi görerek güzel işlere imza atabilirsiniz. Partnerler arası barıştırma, aile içi tartışmaları sakinleştirme gibi görevler size kalabilir.



BALIK

Bugün yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için çok uygun olacak.

Prosedür gerektiren konularda harekete geçecekseniz bugün çok uygun olacak.