3 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde kafa karışıklığı yaşamak partnerinize çok iyi gelmeyecektir bu sebepten kendinizi duruma uyum sağlatın. Panik yapmaya gerek yok.



BOĞA

Bazı konularda hedefleriniz çok büyük, bu hedeflere ulaşmak istikrar gerektireceği için olumlu olmanız çok önemli olacak.



İKİZLER

Kendinizi geliştirmek adına adım atabilirsiniz.

Niyetlerinizi iyileştirmek için verimli çaba göstermelisiniz.

Son bir haftadır kendinizi umutsuz hissedebilirsiniz.



YENGEÇ

Zamanlama yaparken kendinizi ve hayatınızı hesaba katmalısınız.

Planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir.



ASLAN

Manevi yönünüzü değiştirmek için oldukça uygun bir gün, dua etmek, meditasyon yapmak ve şükür ritüelleri gerçekleştirmek için uygun olacak.



BAŞAK

Eğitim ve kültür içeren konularda başarılı olabileceksiniz.

Yeni bir kitaba başlamak, eğlenceli ya da gelecek vaat eden bir film izlemek size iyi gelebilir.



TERAZİ

Bugünlerde öğreneceğiniz bilgiler ömürlük olarak hayat kalitenizi yükseltecek bu yüzden her türlü işi ehli insanla görüşmekten çekinmeyin.



AKREP

Hayatınızda var olmasını istemediğiniz bazı şeyler hakkında ısrarcı davranabiliyorsunuz.

Dik başlı olmak yerine suda süzülür gibi akışta kalmaya adapte etmeniz gerekebilir.



YAY

Aşkta ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmemeye gayret edin.

Aşk enerjileri sıkışık olabilir ve içe dönük kalmayı tercih edebilirsiniz.



OĞLAK

Bazen manevi yönü güçlendirmek, evrensel ve kadersel plana güvenmek önemli, çabalarınızı yapın ama yeri geldiğinde akışta kalın.



KOVA

Size iyi gelmeyen ilişkileri bırakmak için uygun bir gün.

Size faydası olmayan şeylere ısrarla tutunmak uzun vadede sizi planlarınızdan alıkoyabilir.



BAŞAK

Bugünlerde isteklerinize ulaşmak için hedef belirlemek ve kariyerle ilgili atak enerjilerde bulunmak için çok uygun olacak.