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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 31 Mayıs 2022, Salı

31 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Yorgun olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek için gerekli desteği dostlarınızdan görebilir, çevrenizdeki iyiliği taktir etme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA
Gerek iş gerek özel hayatınızda partnerinizin ve çalışma arkadaşlarınızın sizden beklentileri yükseldikçe kendinizi gerginleşebilirsiniz.

İKİZLER
Kalbinizdeki duyguları ön plana çıkartmanız sizler için daha sağlıklı olacak. Hiçbir hedef gerçekten azim göstermeden ve planlamadan gerçekleşemez.

YENGEÇ
Duygusal bakış açınızın ön planda olacağı bu süreçte demoralize olmamaya dikkat edin.
Gerçekten çalışırsanız her türlü girişiminiz başarı ile sonuçlanır.

ASLAN
Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili size ait olan sorunları çözmeye niyetlenerek adımlarda bulunabilirsiniz.
Kendinize ait yanlışları fark etmeniz büyük erdem.

BAŞAK
Yeni çevrelere girerken fikirlerinizde diretmemenizde fayda var. Arkadaş canlısı yönünüz çok kuvvetli, o yönünüzle ön plana çıkmaya çalışın.

TERAZİ
Bugünlerde paranızın yönetimini başarılı bir şekilde yaparak önümüzdeki uzun bir süreci maddi anlamda bereket ve ferahlık içerisinde geçirebilirsiniz.

AKREP
Eski meselelerinizi çözümleyip göndermek için uygun bir zaman dilimindesiniz. Hayatınızın daha özgür ve daha rahat bir dönemine girmek için eşiktesiniz.

YAY
Bu aralar aşk hayatınızla ilgili konularda istekleriniz biraz partnerinizin verebileceklerini aşabilir.
Bu yüzden de kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda bazen kendinizle ilgilenmeyi vakit kaybı olaral görebiliyor hemen başkalarına ve başkalarının isteklerine yönelmeye meyil edebiliyorsunuz.

KOVA
Hayatın sadece eğlenceli taraflarını görmek isteyebileceğiniz bir gündesiniz.
Sabah saatlerini kariyerinize akşamı eğlencenize ayırın böylece verimli olursunuz.

BALIK
Aşk hayatınızda bazı konuların kontrolden çıkması sizi bıktırabilir.
Kendinizi iyi ifade edebilmenizden ötürü karşı taraftan da aynısını bekliyorsunuz.

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