KOÇ
İş ya da diğer alanlarda küçük çaplı dahi olsa ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.
Uzmanlık alanınıza göre başarınız olacak.
BOĞA
Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.
İKİZLER
Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.
YENGEÇ
İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.
ASLAN
Bugünlerde aşk meselelerinde kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak. Sakinliğinizi korumalısınız.
BAŞAK
Maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak. Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz.
TERAZİ
Bugünlerde yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz faydalı olacaktır.
AKREP
Manevi isteklerinizle ön plana çıkacağınız bugünlerde şükür edecek şeylerinizin fazlalığını keşfedeceksiniz.
Maddi manevi doyum sahibi olarak huzurlu hissedebilirsiniz.
YAY
Maddi konularda eğer dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.
Merkür retrosunun size olan faydası bu şekilde sizi etkileyebiliri.
OĞLAK
Son günlerde yanlış anlaşılmalar ve hesaba katılması gereken konuları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Hayatınız normale dönüyor.
KOVA
Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.
Eski sevgilililerinizi ya da bitmemiş işlerinizi tekrar ön plana çıkartarak sizleri kafa karışıklığına sürükleyebilir.
BALIK
İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir. Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir.
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KOÇ
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