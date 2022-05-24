24 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

İş ya da diğer alanlarda küçük çaplı dahi olsa ünlü ya da ilk planda olan kişilere dönüşebilirsiniz.

Uzmanlık alanınıza göre başarınız olacak.



BOĞA

Bugünlerde geçmişinize bakarak gurur duymanız için uygun günlerde olsanız da geleceğe dair bir adım atmak için uygun olmayabilir.



İKİZLER

Sevdikleriniz ve sevenleriniz size sonuna kadar destek olurken yeni planlar yapabileceksiniz fakat eyleme geçme sürecini ertelemenizde fayda var.



YENGEÇ

İsteklerinizin kolay yoldan karşılandığını görmek sizi ferahlatırken geleceğe dair korkularınızı da bir nebze yenmiş olacaksınız.



ASLAN

Bugünlerde aşk meselelerinde kendinizi daha anlayışlı bir forma sokmak için elinizden geleni yapmanız önemli olacak. Sakinliğinizi korumalısınız.



BAŞAK

Maddi olanaklar ve insanların şartlarını sizlerle paylaşması ön planda olacak. Dualarınızın duyulduğunu ve kabul edildiğini hissettiğiniz bir gün geçireceksiniz.



TERAZİ

Bugünlerde yeni bir iş kurmak yerine var olan projelerinizi güçlendirmeniz ya da yarım kalan işlerinizi bitirmeniz faydalı olacaktır.



AKREP

Manevi isteklerinizle ön plana çıkacağınız bugünlerde şükür edecek şeylerinizin fazlalığını keşfedeceksiniz.

Maddi manevi doyum sahibi olarak huzurlu hissedebilirsiniz.



YAY

Maddi konularda eğer dikkatli davranabilirseniz gelirinizi katlama imkanı bulabilirsiniz.

Merkür retrosunun size olan faydası bu şekilde sizi etkileyebiliri.



OĞLAK

Son günlerde yanlış anlaşılmalar ve hesaba katılması gereken konuları düzene sokacağınız bir gün olabilir. Hayatınız normale dönüyor.



KOVA

Dikkat dağınıklığı odaklı kazalara dikkat etmelisiniz.

Eski sevgilililerinizi ya da bitmemiş işlerinizi tekrar ön plana çıkartarak sizleri kafa karışıklığına sürükleyebilir.



BALIK

İş konusunda yapabilirlikleriniz sizi bir üst noktaya çıkartabilir. Aşk ve sevgi gibi konularda şifalandırmaya gideceğiniz bir gün olabilir.