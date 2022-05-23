23 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk konularında da yine sizin için sükunetle huzurun bir arada olduğu anlar hakim. Sezgilerinizin sizinle iş birliği yaptığı bir gün.



BOĞA

İkili ilişkilerde duygusal doyumunuz ön planda olacak bu yüzden de oldukça dikkatli olmanız önemli. Yargı işlerinizde süregelen konular sonuçlanabilir.



İKİZLER

Bugünlerde bir şeyleri bitirmek ve yeni başlangıçlara yönelmek için oldukça uygun bir durumdasınız. Tutarlı bir süreç sizler için.



YENGEÇ

Sosyal olacağınız bugünlerde çevrenizin de fikir ve desteğini alabilirsiniz.

Onlardan gelecek farklı perspektifler işinize çok yarayarak sizi yüceltebilir.



ASLAN

Kendinizi geçmişe bakınca biraz yorgun ancak huzurlu ve başarılı hissedebilirsiniz.

Enerjinizi toplamak için taze sıkılmış meyve suları içebilirsiniz.



BAŞAK

Partnerinizin sevgisinin dozu sizde ilişkiyi devam ettirmeye dair şüphe uyandırabilir.

İş konularında süregelenlerde başarı ancak girişimden sakının.



TERAZİ

Bugünlerde ikili ilişkilere karşı duyarınızı kaybedebilir sürmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışırken fark etmeden yeni ufuklara da yelken açabilirsiniz.



AKREP

Bazı konularda sadece başarılı olmayabilir ayrıca alanınızda sivrilebilirsiniz.

Olayları yorumlayış biçiminiz sizlerin farklı ve sivrilmiş olmasına yardım edebilir.



YAY

Son zamanlarda maddi değerlerinizin ön plana çıkması çok büyük olasılık. Alım satım işleri ancak kar odaklı konular gündeme gelebilir.



OĞLAK

Geçmişte yaptığınız bir takım başarısız denemelerden ders alarak daha güçlü denemelere girmek için oldukça uygun bir zamandasınız.



KOVA

Bitmesi gereken ve size hizmet etmeyen her türlü ortaklık ya da ilişkiyi sonlandırmak için güçlü ve istikrarlı olun. Hayatınıza bu sayede yeni gelişmeler alabilirsiniz.



BALIK

Başkalarının yardım ve desteklerini alarak hayatınıza mutlu bir şekilde devam edeceksiniz.

Uğrunda emek verdiğiniz her şey meyvesini vererek sizi mutlu hissettirecek.