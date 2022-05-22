22 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Son zamanlarda işinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir. Verimli çalışma performansınız işinizde hızlı dikkat çekebilir.

BOĞA

Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir. Ayrıca iş konusunda da yeni işe başlayabilir ya da başarılı sözleşmeler yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde başlayacağınız yeni işler eski unuttuğunuz işler olduğu sürece size büyük başarı getirecek. Şansınız yüksek olacak.

YENGEÇ

İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak. Kendinizi en verimli halinizle görebilmek için iyice dinlenmenizde fayda var.

ASLAN

Duygusal olarak bakarak bu konuları kapatmak ya da aşırı eleştirel bakarak her şeyi bitirmek yerine dürüst ve yapıcı olmanız ilişkinizi mutlu kılar.

BAŞAK

Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Maddi ve manevi konularda doyum yakalayacağınız bir gündesiniz. Zekanız ile ön plana çıkacak özellikle iş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz.

AKREP

Bugünlerde yazmak, duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız. Önemli olan üslubunuza dikkat etmektir.

YAY

Hedeflere yürümek için istikrarlı olmanız gerektiğini biliyorsunuz bu yüzden kimi anlarda durağan kimi anlarda hareketli olmanız gerekiyor.

OĞLAK

Aşk hayatınızda partnerinizin kusurları ön plana çıkabilir. Mesleki konularda dinlenmeniz gereken süreçtesiniz ve bir süre daha bu süreci korumanız gerekmekte.

KOVA

Bugünlerde hayatınızın odak konusuna dengeyi getirmeniz çok mümkün. İş konularında bir problem yok ancak maddi konularda problemler olabilir.

BALIK

Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.