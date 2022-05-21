KOÇ
Bugünlerde sinirlerinizin gerilmesine vesile olacak bazı olaylar ve maddi problemler olabilir.
Sizler sakin olduğunuz için problem yaratmaz.
BOĞA
Son zamanlarda kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz.
Ne istediğinizden tam emin olamayabilir, yön değişikliğine gidebilirsiniz.
İKİZLER
Konuşulması gereken önemli konuları 2 Ağustos'tan sonraya ertelemekte fayda var. Bugünlerde kaçırdığınız bazı fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi şaşırtabilir.
YENGEÇ
Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.
ASLAN
Son zamanlarda insanların kusurlarıyla alakalı destekleyici ve yardımsever olacağınız bir gün olabilir. Neşeniz sabah saatlerinde fazla olacak.
BAŞAK
Birebir iletişim yolu ile olan durumlarda kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.
Cümlelerinizi dikkatli seçmeniz ve nezaketinizi korumanız gerekmekte.
TERAZİ
Bugünlerde aşk hayatınızda sevgi saygı ve huzurun ön planda olacağı dönemdesiniz ancak retro etkilerine dikkat ettiğiniz taktirde.
AKREP
Kendinizi daha iyi ifade etmek ve karar almak için ilerleyen günleri seçmelisiniz.
Bugünleri dinlenme fırsatı olarak değerlendirmenizde fayda var.
YAY
Partneriniz sizin karmaşık olduğunuzu düşünerek sizi anlamakta zorlandığını söyleyebilir. Bu sürede onunla iletişiminizde net ifadeler kullanmanız önemli.
OĞLAK
İş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.
KOVA
Bugünlerde aşk hayatınızda ne istediğinizi bilmenin önemini kavrayacağınız bir gün olabilir.
Özellikle iş yerinizde sinirlenmekten kaçının.
BALIK
Son günlerde sizler kendinizi çalışarak ya da bir şeylerle uğraşarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.
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