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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 17 Mayıs 2022, Salı

17 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Partnerinizle kamp yapmak, bir spor ya da dansa yazılmak birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz.

BOĞA
Egzersiz yaparsanız size çok faydalı gelecektir.
Yeniliklere başlamak için uygun bir gün olmasa da var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun.

İKİZLER
Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak hayatı akışına bırakırsanız retroyu kolaylıkla atlatarak hayattan keyif alabileceksiniz.

YENGEÇ
Kalpten istekleriniz için fırsatları fark edip kullanırken mümkünse aksiyon almayı ilerleyen günlere erteleyin. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerde olduğunuz için kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz.

BAŞAK
Son günlerde mesleki ya da maddi konularda kendinizi darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için size cesaret verecek.

TERAZİ
Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz.

AKREP
Son zamanlarda elinize aşk hayatınızla alakalı fırsatların geçeceği bugünlerde aşkla alakalı atılımlarınızı gerçekleştirmek için çok şanslısınız.

YAY
Bugünler sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak. Çoklu ihtimalleri göz önünde bulundurarak aşk hayatınıza hareket katabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde hayatınızda içsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz.

KOVA
Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın. Bunu yapmak yerine harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır.

BALIK
Elinde iş fırsatları ya da maddi imkanlar olan kişilerin yardımınıza koştuğunu görerek rahatlayabilirsiniz.
Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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