KOÇ
Tutumlu davranmanız gereken bir süreçtesiniz. Mantıklı hareket ederek bu süreci kolaylıkla yürütebilirsiniz. Bu sürenin bitiminde rahata ereceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilir, değişik duygular yaşayabilirsiniz.
İKİZLER
Düşüncelerinizi olumlu, bedeninizi sakin tutmayı disiplin haline getirdiğiniz sürece retroyu en kolay atlatacak burç grubu sizlersiniz.
YENGEÇ
Son zamanlarda aşk hayatınızla alakalı verimli atılımlar yapacağınız bir süreçtesiniz. Aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.
ASLAN
Sizler de aşk hususunda şanslı olacak ve romantizme doyacak gruptasınız.
İlişkisi olan Aslanlar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler.
BAŞAK
Bu aralar yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün.
TERAZİ
Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart.
AKREP
Dualar, ritüeller ve maneviyat için oldukça uygun bir süreçtesiniz. Eğer niyetlendiğiniz, söz verdiğiniz ritüelleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz.
YAY
Kendinizi göstermeye çalıştığınız kişiye bürünerek dışarıdan yapmacık bir tablo çizmeye eğilimli olabilirsiniz.
Kredi çekmek ya da borç almak için uygun bir tarih değil.
OĞLAK
Sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.
KOVA
Duygularınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz.
Mesleki ve diğer dış ilişkiler hususunda diplomasi hususunu ortadan kaldırabilir söylemlerin ucunu kaçırabilirsiniz.
BALIK
Hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir. Sürpriz karşılaşmalar ve güzel gelişmelere açık olun.
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KOÇ
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