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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 18 Mayıs 2022, Çarşamba

18 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Yarım kalan işlerinizi bitirebilirsiniz.
Sizi geçmişe bağlayan tekamül sınavları ile bağınızı koparmanız için uygun zamandasınız.

BOĞA
Bugün hayatınızın her yönüne kendinizi açarak akışta kalmanızda fayda var. Evren sizi yer yer yin enerjinizi kullanmaya itebilir.

İKİZLER
Bazı şeylerin oluşumu ya da sonuçlanması zaman isteyeceği için sabrınızı en üst potansiyelinde kullanmalısınız. Bekleyin, niyet edin ve ümit edin.

YENGEÇ
Yeniye kolay ayak uydursanız da geçmişe de bağlı bir tarafınız var ve bu direkt olarak geçmiş travmalarınızı da bugününüze taşıdığınız anlamına gelmekte.

ASLAN
Son zamanlarda Hayatınızı istediğiniz gibi sürdürebilecek potansiyele sahipsiniz ancak önünüze çıkan taşlara verdiğiniz tepki çok önemli.

BAŞAK
İş meselelerinde olsun aşk meselelerinde olsun bugünlerde olanı zihninizde daha da büyütmeye ve kocaman bir kaygı topu haline getirmeye meyilliniz var.

TERAZİ
Sizler için zor olsa da bazı gerekli konularda pasif ve olayları olduğu gibi kabul eden, isyan etmeyen tutumda kalın. Doğru noktalarda da enerjinizi yükseltin.

AKREP
Maddi konularla alakalı sürecinizde çok dikkatli olmalısınız.
Sizi üzen bazı konularda artık aksiyon almanızın zamanı geldi. Sizi üzen her şeyi bir deftere yazın ve yakın.

YAY
Bugünlerde dünyevi konularla alakalı işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz. Yazılı anlaşma, sözleşme gibi konularınızda çok dikkatli olun.

OĞLAK
Bu aralar olayları tasarlamak yerine olduğu gibi bırakın çoğu zaman senaryo kafanızda tasarladığınız kadar kötü bir şekilde olmayacaktır.

KOVA
İsteklerinizi mutlaka ki çekeceksinizdir.
Önemli olan içsel huzurunuzu bozacak etkenleri kendinizden uzaklaştırmak için bilinçli çaba harcamak.

BALIK
Taşlar ile kavga ederek bir yere varamayacağınız için enerjinizi iyi bir strateji ile onları yolunuzdan kaldırmaya kullanmanızda fayda var.

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