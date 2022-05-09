9 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

İşinizi yaparken pek hevesli olmasanız da maddi açılardan verimli olduğunuz için işiniz de size eskisi kadar sevimsiz gözükmüyor, keyfiniz artıyor.



BOĞA

Çevrenizde sizinle iletişim kurmak isteyen kişi sayısı artabilir. İnsanlara kendinizden verebileceğiniz kadar enerji verin. Nezaket için fazlasını vermekten sakının.



İKİZLER

İş ve özel hayat dengesini kurdunuz.

Artık hedefleri büyütmeniz gerekmekte.

Yeni planlamalar için uygun bir gün. Makul hedeflerle hayatınıza hareket getirebilirsiniz.



YENGEÇ

Aşk hayatınızda olumlu bir sürece gireceksiniz.

Özellikle partnerinizin anlayışı sizi biraz şaşırtabilir.

Bu durum aşk hayatınıza romantik bir hareket getirecek.



ASLAN

İş yerinde yoğun tempo evde sürekli eş ile birlikte olmak derken iç sesinizi dinleyemediğiniz için bunalabilirsiniz. Bir doğa yürüyüşü yapın.



BAŞAK

Gördüğünüz rüyalar gerçekçi bir hal alabilir.

Bekar Terazi'ler aşk hayatlarına değişimi davet etmek istediler ve davetleri duyuldu, aşk size çok yaklaştı.



TERAZİ

İşlerinizi yetiştirmede bazı problemler yaşayabilirsiniz. İyi bir planlama ile bugünü kolaylıkla bitirebilir hatta üstesinden geldiğiniz için kendinizi taktir edebilirsiniz.



AKREP

Bugünün belki de en bataryası bitmiş burcu siz olabilirsiniz.

Yataktan kalkmak istememek ya da çabuk yorulmak bugünün genel konusu olabilir.



YAY

Yardımsever ve cana yakın oluşunuz vesilesi ile insanların etrafınızda toplanmış olması sizin de yardıma ihtiyacınız olduğunda yanınızda olacaklarının bir göstergesi.



OĞLAK

Bir süredir borçlarınız vardı, onları ödemek için de gerekli fırsatları elde edeceksiniz.

Maddi bolluk hayatınızın diğer alanlarına da yansıyacak.



KOVA

Bazı alanlarda yeteneklerinizi sergilemek için cesaretiniz kırılmış olabilir. Sevdiğiniz şeyleri yapın başkalarının taktirine ihtiyacınız yok.



BALIK

Çok dinamik olmanıza rağmen Merkür geri hareketini durdurunca yorgun düşebilirsiniz.

Dinamizminizi arttırmak için meyve ve yeşil yapraklı sebze ile beslenebilirsiniz.